Đời sống Krông Nô khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững Phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia cùng nhiều nguồn lực xã hội, xã Krông Nô (Lâm Đồng) triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi, xóa nhà tạm... giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Nô bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của địa phương

Từ hỗ trợ nhà ở đến phát triển sinh kế

Từ đầu năm 2026, xã Krông Nô huy động nhiều nguồn lực triển khai chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn. Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân an cư mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Anh Y Thiên (trú bon Dru) là 1 trong số 5 hộ nghèo của địa phương được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết mới đây. Căn nhà mới giúp gia đình có một chỗ ở ổn định, tạo động lực để làm ăn, phát triển kinh tế, đồng thời xóa tâm lý mặc cảm, tự ti…

“ Có căn nhà mới, gia đình tôi rất vui và yên tâm hơn. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương. Đây là động lực để vợ chồng tôi cố gắng lao động, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và chăm lo tốt hơn cho các con. Anh Y Thiên, bon Dru, xã Krông Nô

Cùng với hỗ trợ nhà ở, xã Krông Nô xác định phát triển sinh kế là giải pháp lâu dài giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, địa phương triển khai nhiều dự án hỗ trợ cây, con giống, nông cụ, giúp người dân giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Các hộ dân xã Krông Nô nhận máy phát cỏ, phục vụ sản xuất

Cuối tháng 7, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Krông Nô cấp phát phân bón cho các hộ tham gia dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng với tổng kinh phí hơn 418 triệu đồng; đồng thời trao máy phát cỏ cho 21 hộ dân tại bon Yốk Rlinh, bon Ol, thôn Đắk Vượng và thôn Đắk Drô, góp phần giảm chi phí sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả lao động.

Việc đưa máy phát cỏ vào sản xuất không chỉ giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí thuê nhân công mà còn góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, rút ngắn thời gian chăm sóc cây trồng và nâng cao năng suất lao động.

Người dân xã Krông Nô được hỗ trợ tối đa để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn lực mà quan trọng hơn là khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, thời gian qua, xã Krông Nô đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục trở thành "đòn bẩy" giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Xã Krông Nô phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế

Ông Y Thanh (trú bon Broih) là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Ít ai biết rằng, trước đây, ông từng nhiều lần từ chối vay vốn vì lo làm ăn không hiệu quả, không đủ khả năng trả nợ.

Sau khi được cán bộ địa phương, các tổ chức hội và ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền, hướng dẫn, ông mạnh dạn vay 100 triệu đồng đầu tư chăm sóc cây trồng kết hợp chăn nuôi heo. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mô hình sản xuất của gia đình dần phát huy hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định và từng bước cải thiện đời sống.

Cùng với hỗ trợ vốn, xã Krông Nô quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo UBND xã Krông Nô, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, địa phương bảo đảm người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường và thông tin truyền thông; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Năm 2026, xã Krông Nô đặt mục tiêu giảm 1,92%, tương đương 115 hộ

Qua rà soát, toàn xã hiện có 336 hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó có 80 hộ nghèo, chiếm 1,44% trong tổng số 5.569 hộ dân; 256 hộ cận nghèo, chiếm 4,59%.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đã góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo sinh kế bền vững và khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong cộng đồng. Đây là nền tảng để Krông Nô tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trong những năm tới.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Krông Nô cho biết, năm 2026, địa phương đặt mục tiêu giảm còn 1,92%, tương đương 115 hộ (trong đó có 20 hộ nghèo, 95 hộ cận nghèo).