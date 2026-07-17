Đời sống Krông Nô khơi dậy sức dân từ những mô hình dân vận khéo Với những cách làm gần dân, sát dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Krông Nô đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ khơi dậy tinh thần đoàn kết mà còn phát huy nội lực trong Nhân dân, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Phùng Mùi Chài được chị em hùn vốn, giúp mua đất sản xuất, vươn lên làm giàu

Đồng vốn nghĩa tình vun đắp niềm tin

Căn nhà mới của gia đình chị Phùng Mùi Chài ở thôn Tân Thành hoàn thành từ năm 2014. Thời điểm ấy, ngôi nhà trị giá khoảng 800 triệu đồng của chị được xem là khang trang, hiện đại nhất thôn, là niềm mơ ước của biết bao người. Ít ai biết, để dựng nên mái ấm ấy, ngoài hơn 400 triệu đồng tích góp sau nhiều năm lao động, chị còn nhận được sự chung tay góp sức của hàng chục chị em trong Tổ hùn vốn giúp nhau không lấy lãi. Chị Phùng Mùi Chài xúc động chia sẻ: “Chị em giúp mình không tính lãi và không quy định thời gian hoàn trả nên rất yên tâm. Mình tự hứa sẽ cố gắng lao động để sớm hoàn trả số tiền được giúp và tiếp tục góp sức hỗ trợ những chị em khác”. Chưa đầy 3 năm sau, từ 4 ha đất sản xuất với 3 ha cà phê và 1 ha cây trồng ngắn ngày, đồng vợ đồng chồng, gia đình chị đã vươn lên làm chủ cuộc sống, không chỉ hoàn trả toàn bộ số tiền được hỗ trợ mà còn tiếp tục góp vốn giúp những hộ khác xây dựng nhà ở.

Theo bà Hoàng Mùi Phấy - Bí thư Chi bộ thôn Tân Thành, ban đầu chỉ là những khoản tiết kiệm vài ngàn đồng mỗi tháng, sau đó phát triển thành Tổ hùn vốn không lấy lãi. Người có điều kiện góp nhiều, người khó khăn góp ít; ai cần vốn đều được cả tổ chung tay giúp đỡ. Đến nay, sau hơn 12 năm hoạt động, tổ đã phát triển từ 10 lên 48 thành viên, với tổng nguồn vốn luân chuyển hơn 9,35 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà, giúp 11 hộ mua đất sản xuất, tạo điều kiện để nhiều gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Không chỉ xây dựng được nhà rộng rãi, sạch đẹp, các chị còn sắm sửa được những đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt

Theo bà Lê Thị Xuyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Krông Nô, điều làm nên giá trị của mô hình không chỉ là những căn nhà mới hay nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, mà còn là tinh thần đoàn kết được vun đắp trong cộng đồng. Mô hình đã mang lại những ngôi nhà kiên cố, sinh kế bền vững cho nhiều gia đình, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, gắn bó của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là cách làm giúp phát triển kinh tế mà còn là điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Dân vận khéo”.

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, Đảng ủy xã Krông Nô luôn xem công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. “Dân vận khéo” không chỉ dừng lại ở một vài mô hình điểm mà trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã. 1 năm sau sáp nhập, xã đã công nhận và đề nghị khen thưởng 8 tập thể, 1 cá nhân có mô hình dân vận khéo tiêu biểu; duy trì 15 mô hình trên nhiều lĩnh vực. Có thể kể đến các mô hình như: Không có nhà dân hoặc tụ điểm hát karaoke quá 22 giờ; Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng (5+1); Nuôi em; Cổng trường an toàn giao thông - xanh - sạch - đẹp; Đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - văn minh... Mỗi mô hình đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, hướng tới giải quyết những vấn đề người dân quan tâm và đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng.

Nhiều ngôi nhà mới được dựng xây từ sự chung tay hùn vốn của chị em trong thôn Tân Thành

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngô Xuân Hà, dân vận khéo không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự thấu hiểu, lắng nghe và biết khơi dậy nội lực trong Nhân dân. Khi người dân được tin tưởng, được trao cơ hội và cùng chung trách nhiệm, mỗi mô hình sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng. “Những kết quả đạt được từ phong trào “Dân vận khéo” đã và đang tạo nền tảng để xã tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, vì dân. Địa phương tiếp tục nhân rộng những mô hình điển hình tiêu biểu để công tác dân vận trở thành cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững”, ông Ngô Xuân Hà khẳng định.