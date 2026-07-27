An sinh - Cuộc sống Krông Nô xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc Lực lượng quân sự xã Krông Nô không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương mà còn đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” từ cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy địa phương phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Krông Nô hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Y Liết

Gắn kết tình quân với dân

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Krông Nô cùng người dân vận chuyển vật liệu, trộn bê tông xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Y Liết, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở buôn K62. Hoạt động này của lực lượng quân sự xã giúp gia đình anh Y Liết đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm ổn định chỗ ở và còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Không chỉ đồng hành trong công tác an sinh xã hội, mỗi khi địa phương xảy ra mưa dông, thiên tai, đơn vị đều kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, phối hợp chính quyền rà soát thiệt hại để đề xuất giải pháp hỗ trợ.

Ban CHQS xã còn bố trí lực lượng dân quân thường trực tham gia hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Với tinh thần trách nhiệm và tác phong tận tình, lực lượng dân quân hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, hoàn thiện thủ tục, giúp rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Lý Văn Ba, người dân xã Krông Nô chia sẻ: “Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục, tôi được lực lượng dân quân thường trực hướng dẫn rất tận tình. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm nhiều thời gian”.

Lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô

Theo anh Phan Thanh Phong, một trong những dân quân thường trực trực tiếp tham gia mô hình, việc hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để lực lượng dân quân gần dân, hiểu dân hơn.

Trung tá Nguyễn Bá Thuật - Chính trị viên phó Ban CHQS cho biết, công tác dân vận được đơn vị cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng đến phục vụ Nhân dân. Qua đó, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu

Nếu công tác dân vận góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” thì nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lực lượng quân sự cơ sở vững mạnh. Ban CHQS xã Krông Nô duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban CHQS xã Krông Nô tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026



Điểm nhấn trong công tác huấn luyện là cuộc luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026. Các lực lượng thực hành chuyển từ trạng thái thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ, bảo đảm sát với tình huống thực tế. Qua huấn luyện, năng lực tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống của lực lượng quân sự xã tiếp tục được nâng lên, đồng thời tạo cơ sở để rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song song đó, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dự bị động viên và chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, góp phần xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Theo Trung tá Nguyễn Bá Thuật, việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đã nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự xã, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong tình hình mới.

Có thể nói, xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh trên nền tảng “thế trận lòng dân” không chỉ củng cố sức mạnh quốc phòng toàn dân mà còn tạo động lực để địa phương giữ vững ổn định, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.