KuPS và Universitatea Craiova chia điểm ở vòng loại Europa League KuPS hòa Universitatea Craiova 1-1 tại vòng loại thứ ba UEFA Europa League trên sân Savon Sanomat Areena, với Ciorciari gỡ hòa cho KuPS sau bàn mở tỷ số của Baiaram; hai đội cùng rời sân mà không phân định thắng bại.

KuPS 1 - 1 Universitatea Craiova Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu KuPS tiếp đón Universitatea Craiova.

12' Thế trận cân bằng sau 12 phút Sau 12 phút, KuPS và Universitatea Craiova vẫn chơi khá cân bằng khi cầm bóng 0% - 0% và phạt góc 0 - 0, chưa bên nào tạo được thế ép sân rõ rệt. Trận đấu diễn ra thận trọng, với số lỗi 4 - 2 nghiêng về KuPS.

24' KuPS nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Sau 24 phút, KuPS nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 53% so với 47%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội chưa tạo được ưu thế rõ rệt ở những tình huống phạt góc (0-0).

36' C. Antwi nhận thẻ vàng ở phút 36 Phút 36, C. Antwi của KuPS nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ buộc KuPS phải thận trọng hơn trong những phút tiếp theo, khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

36' Thế trận giằng co trước giờ nghỉ Phút 36, thế trận đang khá cân bằng khi KuPS chỉ nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 51% - 49%. Universitatea Craiova có lợi thế phạt góc 0 - 1, trong khi KuPS rơi vào thế việt vị nhiều hơn, 3 - 0; nhịp độ chưa tạo ra khác biệt rõ ràng.

38' S. Baiaram đưa Universitatea Craiova vượt lên Phút 38, S. Baiaram mở tỷ số cho Universitatea Craiova sau đường kiến tạo của A. Rus. Đội khách đang tạm nắm lợi thế khi KuPS 0-1 Universitatea Craiova.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Craiova nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Bước sang phút 49, thế trận vẫn khá cân bằng khi KuPS kiểm soát bóng 51%-49%, nhưng Universitatea Craiova đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn ở sức ép với 2 quả phạt góc so với 0 của đối thủ. KuPS phải chịu nhiều pha phạm lỗi hơn, với tỷ lệ 9-4.

59' Universitatea Craiova thay người ở phút 59 Phút 59', Universitatea Craiova thay người: Teles vào sân thay A. Cicaldau. Sự điều chỉnh diễn ra khi Universitatea Craiova đang dẫn 0-1.

59' Universitatea Craiova thay người phút 59 Phút 59, A. Al Hamlawi vào sân thay S. Nsimba bên phía Universitatea Craiova. Đội khách có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

59' Universitatea Craiova điều chỉnh nhân sự Phút 59', D. Matei vào sân thay S. Baiaram bên phía Universitatea Craiova. Một sự điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai của đội khách.

60' KuPS điều chỉnh nhân sự phút 60 Phút 60, KuPS đưa C. Kabuye vào sân thay B. Armah. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm thêm sức bật trong phần còn lại của trận đấu.

60' KuPS điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, S. Savolainen vào sân thay V. R. Gasc bên phía KuPS. Đang bị Universitatea Craiova dẫn 0-1, KuPS làm mới đội hình để tìm kiếm sự khởi sắc trong thời gian còn lại.

60' KuPS điều chỉnh hàng công ở phút 60 Phút 60', KuPS đưa P. Parzyszek vào sân thay A. Puukko. Sự điều chỉnh này mang đến thêm phương án cho KuPS trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

61' Thế trận giằng co, Craiova nhỉnh hơn Phút 61 , Universitatea Craiova chỉ nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 49% - 51%, trong khi KuPS vẫn nỗ lực gia tăng sức ép qua 4 - 2 quả phạt góc. Thế trận giằng co, nhưng đội khách đang phòng ngự khá kín khi KuPS rơi vào 6 - 0 lần việt vị.

68' A. Rus nhận thẻ vàng Phút 68, A. Rus của Universitatea Craiova nhận thẻ vàng vì lỗi ngáng chân. Đây là lời nhắc nhở cho đội khách trong thời điểm họ đang bảo vệ lợi thế mong manh.

72' KuPS gỡ hòa nhờ Moreno Ciorciari Phút 72', J. J. Moreno Ciorciari đưa KuPS trở lại thế cân bằng với bàn thắng từ đường kiến tạo của T. Jyry, gỡ hòa 1-1.

73' KuPS thay người sau bàn gỡ hòa Phút 73', KuPS đưa A. Heinonen vào sân thay J. Luyeye-Lutumba. Màn thay người diễn ra ngay sau bàn gỡ, khi trận đấu đang trở lại thế cân bằng.

73' Universitatea Craiova thay người ở phút 73 Phút 73, Heriberto Tavares vào sân thay M. Etim bên phía Universitatea Craiova. Đây là sự điều chỉnh ngay sau khi KuPS đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

75' KuPS chủ động hơn dù thế trận cân bằng Bước sang phút 75, thế trận vẫn cân bằng về quyền kiểm soát bóng với 50% - 50%, nhưng KuPS có phần chủ động hơn khi dẫn 5 - 2 về phạt góc và 7 - 0 ở chỉ số việt vị.

83' KuPS thay người ở phút 83 Phút 83', KuPS đưa S. Heiskanen vào sân thay C. Antwi. Khi tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này có thể giúp KuPS làm mới đội hình trong những phút cuối.

88' S. Heiskanen nhận thẻ vàng phút 88 Phút 88, S. Heiskanen của KuPS nhận thẻ vàng vì lỗi thúc khuỷu tay.

89' KuPS nhỉnh hơn trong những phút cuối Phút 89', KuPS vẫn là đội kiểm soát thế trận nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 55% - 45% và số phạt góc 6 - 2. Universitatea Craiova đang phải chịu sức ép đáng kể khi tỷ số vẫn là 1-1.

90+5' Universitatea Craiova thay người phút bù giờ Phút 90+5', Universitatea Craiova thay người: T. Baluta vào sân thay A. Mekvabishvili. Với tỷ số 1-1, sự điều chỉnh này diễn ra ở những phút cuối khi trận đấu vẫn đang cân bằng.

KT Kết thúc: KuPS 1-1 Universitatea Craiova Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:56 06/08/2026

Đội hình chính thức KuPS Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho 12 Hemmo Riihimäki 29 Akseli Puukko 28 Brahima Magassa 4 Kasim Adams 25 Clinton Antwi 10 Valentín Gasc 22 Saikou Touray 21 Joslyn Luyeye-Lutumba 16 Tommi Jyry 24 Bob Nii Armah 11 Jaime Moreno 21 Laurenţiu Popescu 28 Adrian Rus 24 Nikola Stevanović 6 Vladimir Screciu 17 Carlos Mora 20 Alexandru Cicâldău 5 Anzor Mekvabishvili 11 Nicușor Bancu 12 Monday Etim 7 Steven Nsimba 10 Ștefan Baiaram Dự bị KuPS 37 Kasperi Silen 33 Taneli Hämäläinen 6 Saku Savolainen 23 Arttu Lötjönen 13 Niilo Kujasalo 17 Arttu Heinonen 3 Saku Heiskanen 19 Calvin Kabuye 20 Piotr Parzyszek Universitatea Craiova 90 Răzvan Sava 1 Alexandru Maxim 3 Oleksandr Romanchuk 23 Samuel Teles 30 David Matei 29 Luca Băsceanu 4 Alexandru Crețu 8 Tudor Băluță 18 Mihnea Rădulescu Cập nhật đội hình lúc 21:30 06/08/2026

KuPS Thống kê Universitatea Craiova 54% Kiểm soát bóng 46% 1 Trúng đích 4 6 Phạt góc 2 17 Phạm lỗi 11 7 Việt vị 0

KuPS sẽ đối đầu Universitatea Craiova tại UEFA Europa League vào lúc 22h ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Vare Areena, trong bối cảnh các thông tin chi tiết về phong độ, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu và lực lượng hai đội chưa được cung cấp.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa KuPS và Universitatea Craiova là tâm điểm đáng chú ý tại UEFA Europa League. Sân Vare Areena sẽ là địa điểm diễn ra trận đấu, qua đó mang đến lợi thế sân nhà cho KuPS về không gian thi đấu và sự cổ vũ từ khán giả. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể của yếu tố này đến thế trận.

Chưa đủ dữ liệu về phong độ và đối đầu

Thông tin được cung cấp không bao gồm kết quả các trận gần nhất của KuPS và Universitatea Craiova. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn, cũng như không thể đưa ra nhận định cụ thể về khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu suất ghi bàn hay sự ổn định của hàng phòng ngự.

Dữ liệu về lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng chưa xuất hiện. Do đó, xu hướng đối đầu không phải cơ sở để nghiêng về bất kỳ bên nào trước giờ bóng lăn.

Đội hình và điểm nhấn chiến thuật

Chưa có danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Những yếu tố như cách KuPS tận dụng lợi thế sân nhà, khả năng tổ chức phòng ngự của Universitatea Craiova và phương án triển khai bóng sẽ chỉ có thể đánh giá rõ hơn khi thông tin lực lượng được xác nhận.

Trong điều kiện chưa có dữ liệu chuyên sâu, trận đấu được xem là cuộc so tài khó dự đoán. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc, khả năng thích ứng với diễn biến trên sân và hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Nhận định

KuPS và Universitatea Craiova bước vào trận đấu tại Vare Areena với lợi thế và thách thức riêng, nhưng chưa thể xác định ưu thế rõ ràng dựa trên các thông tin hiện có. Người hâm mộ sẽ cần chờ thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình xuất phát để có đánh giá đầy đủ hơn về cục diện cuộc đối đầu này.

KuPS 5 trận gần nhất T B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới