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    KuPS và Universitatea Craiova chia điểm ở vòng loại Europa League

    Đại Ngàn06/08/2026 17:21

    KuPS hòa Universitatea Craiova 1-1 tại vòng loại thứ ba UEFA Europa League trên sân Savon Sanomat Areena, với Ciorciari gỡ hòa cho KuPS sau bàn mở tỷ số của Baiaram; hai đội cùng rời sân mà không phân định thắng bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận KuPS 1-1 Universitatea Craiova: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    KuPS1 - 1Universitatea CraiovaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      KuPS tiếp đón Universitatea Craiova.

    • 12'Thế trận cân bằng sau 12 phút

      Sau 12 phút, KuPS và Universitatea Craiova vẫn chơi khá cân bằng khi cầm bóng 0% - 0% và phạt góc 0 - 0, chưa bên nào tạo được thế ép sân rõ rệt. Trận đấu diễn ra thận trọng, với số lỗi 4 - 2 nghiêng về KuPS.

    • 24'KuPS nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Sau 24 phút, KuPS nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 53% so với 47%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội chưa tạo được ưu thế rõ rệt ở những tình huống phạt góc (0-0).

    • 36'C. Antwi nhận thẻ vàng ở phút 36

      Phút 36, C. Antwi của KuPS nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ buộc KuPS phải thận trọng hơn trong những phút tiếp theo, khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 36'Thế trận giằng co trước giờ nghỉ

      Phút 36, thế trận đang khá cân bằng khi KuPS chỉ nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 51% - 49%. Universitatea Craiova có lợi thế phạt góc 0 - 1, trong khi KuPS rơi vào thế việt vị nhiều hơn, 3 - 0; nhịp độ chưa tạo ra khác biệt rõ ràng.

    • 38'S. Baiaram đưa Universitatea Craiova vượt lên

      Phút 38, S. Baiaram mở tỷ số cho Universitatea Craiova sau đường kiến tạo của A. Rus. Đội khách đang tạm nắm lợi thế khi KuPS 0-1 Universitatea Craiova.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Craiova nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng

      Bước sang phút 49, thế trận vẫn khá cân bằng khi KuPS kiểm soát bóng 51%-49%, nhưng Universitatea Craiova đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn ở sức ép với 2 quả phạt góc so với 0 của đối thủ. KuPS phải chịu nhiều pha phạm lỗi hơn, với tỷ lệ 9-4.

    • 59'Universitatea Craiova thay người ở phút 59

      Phút 59', Universitatea Craiova thay người: Teles vào sân thay A. Cicaldau. Sự điều chỉnh diễn ra khi Universitatea Craiova đang dẫn 0-1.

    • 59'Universitatea Craiova thay người phút 59

      Phút 59, A. Al Hamlawi vào sân thay S. Nsimba bên phía Universitatea Craiova. Đội khách có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

    • 59'Universitatea Craiova điều chỉnh nhân sự

      Phút 59', D. Matei vào sân thay S. Baiaram bên phía Universitatea Craiova. Một sự điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai của đội khách.

    • 60'KuPS điều chỉnh nhân sự phút 60

      Phút 60, KuPS đưa C. Kabuye vào sân thay B. Armah. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm thêm sức bật trong phần còn lại của trận đấu.

    • 60'KuPS điều chỉnh nhân sự ở phút 60

      Phút 60, S. Savolainen vào sân thay V. R. Gasc bên phía KuPS. Đang bị Universitatea Craiova dẫn 0-1, KuPS làm mới đội hình để tìm kiếm sự khởi sắc trong thời gian còn lại.

    • 60'KuPS điều chỉnh hàng công ở phút 60

      Phút 60', KuPS đưa P. Parzyszek vào sân thay A. Puukko. Sự điều chỉnh này mang đến thêm phương án cho KuPS trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

    • 61'Thế trận giằng co, Craiova nhỉnh hơn

      Phút 61, Universitatea Craiova chỉ nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 49% - 51%, trong khi KuPS vẫn nỗ lực gia tăng sức ép qua 4 - 2 quả phạt góc. Thế trận giằng co, nhưng đội khách đang phòng ngự khá kín khi KuPS rơi vào 6 - 0 lần việt vị.

    • 68'A. Rus nhận thẻ vàng

      Phút 68, A. Rus của Universitatea Craiova nhận thẻ vàng vì lỗi ngáng chân. Đây là lời nhắc nhở cho đội khách trong thời điểm họ đang bảo vệ lợi thế mong manh.

    • 72'KuPS gỡ hòa nhờ Moreno Ciorciari

      Phút 72', J. J. Moreno Ciorciari đưa KuPS trở lại thế cân bằng với bàn thắng từ đường kiến tạo của T. Jyry, gỡ hòa 1-1.

    • 73'KuPS thay người sau bàn gỡ hòa

      Phút 73', KuPS đưa A. Heinonen vào sân thay J. Luyeye-Lutumba. Màn thay người diễn ra ngay sau bàn gỡ, khi trận đấu đang trở lại thế cân bằng.

    • 73'Universitatea Craiova thay người ở phút 73

      Phút 73, Heriberto Tavares vào sân thay M. Etim bên phía Universitatea Craiova. Đây là sự điều chỉnh ngay sau khi KuPS đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

    • 75'KuPS chủ động hơn dù thế trận cân bằng

      Bước sang phút 75, thế trận vẫn cân bằng về quyền kiểm soát bóng với 50% - 50%, nhưng KuPS có phần chủ động hơn khi dẫn 5 - 2 về phạt góc và 7 - 0 ở chỉ số việt vị.

    • 83'KuPS thay người ở phút 83

      Phút 83', KuPS đưa S. Heiskanen vào sân thay C. Antwi. Khi tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này có thể giúp KuPS làm mới đội hình trong những phút cuối.

    • 88'S. Heiskanen nhận thẻ vàng phút 88

      Phút 88, S. Heiskanen của KuPS nhận thẻ vàng vì lỗi thúc khuỷu tay.

    • 89'KuPS nhỉnh hơn trong những phút cuối

      Phút 89', KuPS vẫn là đội kiểm soát thế trận nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 55% - 45% và số phạt góc 6 - 2. Universitatea Craiova đang phải chịu sức ép đáng kể khi tỷ số vẫn là 1-1.

    • 90+5'Universitatea Craiova thay người phút bù giờ

      Phút 90+5', Universitatea Craiova thay người: T. Baluta vào sân thay A. Mekvabishvili. Với tỷ số 1-1, sự điều chỉnh này diễn ra ở những phút cuối khi trận đấu vẫn đang cân bằng.

    • KTKết thúc: KuPS 1-1 Universitatea Craiova

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 23:56 06/08/2026

    Đội hình chính thức
    KuPS
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen
    Universitatea Craiova
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho
    12
    Hemmo Riihimäki
    29
    Akseli Puukko
    28
    Brahima Magassa
    4
    Kasim Adams
    25
    Clinton Antwi
    10
    Valentín Gasc
    22
    Saikou Touray
    21
    Joslyn Luyeye-Lutumba
    16
    Tommi Jyry
    24
    Bob Nii Armah
    11
    Jaime Moreno
    21
    Laurenţiu Popescu
    28
    Adrian Rus
    24
    Nikola Stevanović
    6
    Vladimir Screciu
    17
    Carlos Mora
    20
    Alexandru Cicâldău
    5
    Anzor Mekvabishvili
    11
    Nicușor Bancu
    12
    Monday Etim
    7
    Steven Nsimba
    10
    Ștefan Baiaram
    Dự bị
    KuPS
    37 Kasperi Silen33 Taneli Hämäläinen6 Saku Savolainen23 Arttu Lötjönen13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen3 Saku Heiskanen19 Calvin Kabuye20 Piotr Parzyszek
    Universitatea Craiova
    90 Răzvan Sava1 Alexandru Maxim3 Oleksandr Romanchuk23 Samuel Teles30 David Matei29 Luca Băsceanu4 Alexandru Crețu8 Tudor Băluță18 Mihnea Rădulescu
    Cập nhật đội hình lúc 21:30 06/08/2026
    KuPSThống kêUniversitatea Craiova
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    1
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    2
    17
    Phạm lỗi
    11
    7
    Việt vị
    0

    KuPS sẽ đối đầu Universitatea Craiova tại UEFA Europa League vào lúc 22h ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Vare Areena, trong bối cảnh các thông tin chi tiết về phong độ, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu và lực lượng hai đội chưa được cung cấp.

    Bối cảnh trận đấu

    Cuộc chạm trán giữa KuPS và Universitatea Craiova là tâm điểm đáng chú ý tại UEFA Europa League. Sân Vare Areena sẽ là địa điểm diễn ra trận đấu, qua đó mang đến lợi thế sân nhà cho KuPS về không gian thi đấu và sự cổ vũ từ khán giả. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể của yếu tố này đến thế trận.

    Chưa đủ dữ liệu về phong độ và đối đầu

    Thông tin được cung cấp không bao gồm kết quả các trận gần nhất của KuPS và Universitatea Craiova. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn, cũng như không thể đưa ra nhận định cụ thể về khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu suất ghi bàn hay sự ổn định của hàng phòng ngự.

    Dữ liệu về lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng chưa xuất hiện. Do đó, xu hướng đối đầu không phải cơ sở để nghiêng về bất kỳ bên nào trước giờ bóng lăn.

    Đội hình và điểm nhấn chiến thuật

    Chưa có danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Những yếu tố như cách KuPS tận dụng lợi thế sân nhà, khả năng tổ chức phòng ngự của Universitatea Craiova và phương án triển khai bóng sẽ chỉ có thể đánh giá rõ hơn khi thông tin lực lượng được xác nhận.

    Trong điều kiện chưa có dữ liệu chuyên sâu, trận đấu được xem là cuộc so tài khó dự đoán. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc, khả năng thích ứng với diễn biến trên sân và hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

    Nhận định

    KuPS và Universitatea Craiova bước vào trận đấu tại Vare Areena với lợi thế và thách thức riêng, nhưng chưa thể xác định ưu thế rõ ràng dựa trên các thông tin hiện có. Người hâm mộ sẽ cần chờ thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình xuất phát để có đánh giá đầy đủ hơn về cục diện cuộc đối đầu này.

    KuPS
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Universitatea Craiova
    5 trận gần nhất
    THBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      KuPS và Universitatea Craiova chia điểm ở vòng loại Europa League
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