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    Kỹ năng thoát hiểm khỏi ô tô bốc cháy

    BĐT - NDS - 22/07/2026 16:58
    Khi một chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy, vài chục giây đầu tiên có thể quyết định sự an toàn của tất cả người trên xe. Bình tĩnh xử lý đúng cách là kỹ năng có thể cứu sống bạn.
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