Lâm Đồng xếp thứ 17 cả nước về Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Hương Lan - 14/07/2026 06:11

Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổng điều tra.