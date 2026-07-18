Thanh niên “Kỳ nghỉ hồng” mang yêu thương đến vùng biên Thuận An Trong 2 ngày 17 và 18/7, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 tại xã biên giới Thuận An với nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng trao tặng quà cho 16 gia đình chính sách trên địa bàn xã Thuận An

Chương trình không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân vùng biên mà còn tạo dấu ấn bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ.

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên thuộc các Đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Các đoàn viên, thanh niên là y bác sĩ tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân

Thăm hỏi, tặng quà 16 gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân (xã Thuận An) nhân dịp 27/7

Trao tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho Đồn Biên phòng Đắk Lao (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng)



Bên cạnh các hoạt động an sinh, chương trình còn tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho đoàn viên thanh niên địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang.

Tổ chức ra quân trồng cây xanh và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với đoàn viên, thanh niên và Nhân dân xã biên giới Thuận An. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 100 triệu đồng.

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Quảng Lâm phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, “Kỳ nghỉ hồng” là hoạt động tình nguyện thường niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, sức trẻ và chuyên môn của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng hướng về cơ sở.

Mỗi công trình, phần việc được triển khai không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết những nhu cầu trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng mối gắn kết bền chặt giữa tổ chức Đoàn với địa phương, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

“ “Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là mang đến những phần quà hay hoạt động hỗ trợ trong vài ngày, mà quan trọng hơn là tạo sự đồng hành lâu dài giữa tuổi trẻ các cơ quan Đảng với địa phương. Khi mỗi đoàn viên đóng góp bằng chính chuyên môn, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, những chương trình tình nguyện sẽ tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng”, anh Nguyễn Quảng Lâm chia sẻ. Anh Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Đoàn Thanh niên xã Thuận An đã ký kết giao ước kết nghĩa

Dịp này, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Đoàn Thanh niên xã Thuận An đã ký kết giao ước kết nghĩa. Đây là cơ sở để hai đơn vị tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh thiếu nhi và Nhân dân địa phương, góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm tại Cột mốc 49 (2), Đồn Biên phòng Đắk Lao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng