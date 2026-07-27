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    Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026):Bát cơm đợi Con về

    Đào Minh Anh 27/07/2026 07:35

    Chiều nay khói bếp lên rồi

    Mẹ thêm một bát... như thời bên con

    Ngoài hiên nắng đã nhạt nhòa

    Trong mâm vẫn chỗ con ngồi... ngày xưa

    Năm qua mấy bận gió mùa

    Mái đầu của mẹ cũng vừa bạc thêm

    Người về đông đủ ấm êm

    Riêng con ở chốn lặng im đất trời

    Mẹ đâu trách lấy một lời

    Chỉ quen ngóng một khoảng trời xa xa

    Đến khi con mãi xa nhà

    Trở thành Tổ quốc... mẹ là quê hương.

    Mấy chục mùa nước mắt mẹ tuôn

    Bát cơm mẹ vẫn dẻo thơm mong chờ

    Con đi khép lại đời mình

    Mở ra đất nước thanh bình hôm nay

    Non sông yên ấm mạnh giàu

    Mong con về với bát cơm đầy mẹ thêm

    Bởi trong hạt gạo bình yên…

    Mẹ luôn ngóng đợi bữa cơm năm nào.

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    Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
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        Thơ
        Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026): Bát cơm đợi Con về
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