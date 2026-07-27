Thơ Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026): Bát cơm đợi Con về

Chiều nay khói bếp lên rồi

Mẹ thêm một bát... như thời bên con

Ngoài hiên nắng đã nhạt nhòa

Trong mâm vẫn chỗ con ngồi... ngày xưa

Năm qua mấy bận gió mùa

Mái đầu của mẹ cũng vừa bạc thêm

Người về đông đủ ấm êm

Riêng con ở chốn lặng im đất trời

Mẹ đâu trách lấy một lời

Chỉ quen ngóng một khoảng trời xa xa

Đến khi con mãi xa nhà

Trở thành Tổ quốc... mẹ là quê hương.

Mấy chục mùa nước mắt mẹ tuôn

Bát cơm mẹ vẫn dẻo thơm mong chờ

Con đi khép lại đời mình

Mở ra đất nước thanh bình hôm nay

Non sông yên ấm mạnh giàu

Mong con về với bát cơm đầy mẹ thêm

Bởi trong hạt gạo bình yên…

Mẹ luôn ngóng đợi bữa cơm năm nào.