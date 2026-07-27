Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026):Bát cơm đợi Con về
Chiều nay khói bếp lên rồi
Mẹ thêm một bát... như thời bên con
Ngoài hiên nắng đã nhạt nhòa
Trong mâm vẫn chỗ con ngồi... ngày xưa
Năm qua mấy bận gió mùa
Mái đầu của mẹ cũng vừa bạc thêm
Người về đông đủ ấm êm
Riêng con ở chốn lặng im đất trời
Mẹ đâu trách lấy một lời
Chỉ quen ngóng một khoảng trời xa xa
Đến khi con mãi xa nhà
Trở thành Tổ quốc... mẹ là quê hương.
Mấy chục mùa nước mắt mẹ tuôn
Bát cơm mẹ vẫn dẻo thơm mong chờ
Con đi khép lại đời mình
Mở ra đất nước thanh bình hôm nay
Non sông yên ấm mạnh giàu
Mong con về với bát cơm đầy mẹ thêm
Bởi trong hạt gạo bình yên…
Mẹ luôn ngóng đợi bữa cơm năm nào.