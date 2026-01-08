Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 - 01/08/2026):Phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, tạo đồng thuận xã hội
Với phương châm “tuyên truyền đi trước một bước, tạo đồng thuận trước khi hành động”, trong bất kì giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Tiên phong trên mặt trận tư tưởng
Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng; là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp phù hợp với thực tiễn.
Đặc biệt, năm 2025 ngành Tuyên giáo và Dân vận được sáp nhập theo chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức, mà còn thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên cả hai mặt trận tư tưởng - lý luận và vận động quần chúng.
Phương châm “tuyên truyền đi trước một bước, tạo đồng thuận trước khi hành động” tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mới đây là sắp xếp thôn, tổ dân phố, công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống, phát triển sản xuất, xây dựng các thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố mới ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển.
Đối với phường Lang Biang - Đà Lạt là địa phương có diện tích rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp tổ dân phố được triển khai song song với công tác nắm bắt dư luận xã hội.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Lạc Dương trước sáp nhập cho biết: “Địa phương xác định đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt quyết định thành công của công tác sắp xếp tổ dân phố. Do đó, trong quá trình thực hiện, phường đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến Nhân dân một cách thực chất”.
“Tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm 2026 mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới phải “nói ngắn, nói đủ, nói thẳng vào vấn đề, nói dựa trên bằng chứng khoa học, nói để dễ nghe, dễ thực hiện”. Thời gian tới, toàn ngành tập trung làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước”.
Phát huy sức mạnh công tác tư tưởng để Lâm Đồng phát triển bền vững
Trong bối cảnh mới, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định: Muốn phát huy được tiềm năng, lợi thế, biến cơ hội thành hiện thực, vượt qua thách thức để bứt phá đi lên, công tác tuyên giáo và dân vận phải phát huy sức mạnh, có bước chuyển mình chiến lược, đổi mới mạnh mẽ, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, truyền thông và vận động Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2025 - 2030.
Thời gian qua, công tác tuyên giáo và dân vận trên địa bàn tỉnh được triển khai theo hướng chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.
Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền hướng mạnh về cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm của quá trình phát triển, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.
Là địa phương có nhiều đặc thù về dân tộc, tôn giáo; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 17%, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tạo cơ sở chính trị quan trọng để cụ thể hóa chủ trương của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.
Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, già làng, trưởng bản và đồng bào các tôn giáo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Theo đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng xác định chuyển mình về nhận thức - nền tảng mở đường, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tư tưởng, dân vận như “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời giữ trọng trách là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”, đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, lấy niềm tin làm thước đo.
Ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng giữ trọng trách là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”, đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, lấy niềm tin làm thước đo
Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
Phát huy truyền thống 96 năm vẻ vang, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, kiên trì bảo vệ và phát huy “4 kiên định” làm định hướng hành động; chuyển niềm tin và đồng thuận thành hành động cụ thể. Qua đó, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững.