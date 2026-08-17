Nông nghiệp - Nông thôn La Dạ hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị Với xã miền núi khó khăn như La Dạ, việc tổ chức lễ hội trái cây đã giúp người dân bán được nhiều tấn nông sản đặc trưng, thu hút được hàng ngàn lượt khách trong nước đến tham quan, tìm hiểu đầu tư, liên kết tiêu thụ. Đây không chỉ là dịp quảng bá nông sản mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị ở xã...

“Phép thử” từ lễ hội trái cây

Lễ hội Trái cây La Dạ vừa tổ chức ngày 8 - 9/8 thành công ngoài mong đợi. Với 20 gian hàng và khoảng 100 mặt hàng nông sản khác nhau như: gạo, nhân hạt điều sấy khô, mắc ca, sầu riêng, cà phê hạt, cà phê rang xay, bơ, ổi, chuối, măng cụt, thanh long tươi, thanh long sấy khô, nước ép thanh long... Dù tổ chức 2 ngày nhưng theo quan sát của phóng viên, chỉ trong ngày đầu và buổi tối, nhiều gian hàng đã “cháy hàng” và đến sáng mai thì nhiều gian hàng không còn gì để bán.

Cùng lúc hàng trăm khách trong và ngoài tỉnh vẫn nườm nượp kéo về tham quan và hi vọng mua được một ít đặc sản của La Dạ nhưng không ít người tiếc nuối vì đến trễ. Măng cụt, cá lìm kìm, gạo, mắc ca là các mặt hàng bán hết sớm nhất và không còn hàng để bán. Riêng sầu riêng là mặt hàng được nhiều người mua nhất và bán với số lượng “khủng” nhất.

Kết quả trong 2 ngày lễ hội đã có nhiều tấn trái cây và các sản phẩm nông sản được tiêu thụ. Đặc biệt, từ Lễ hội Trái cây La Dạ đã thu hút lượng khách trong nước đến tham quan lễ hội, doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư khá lớn. Thông qua lễ hội, các sản phẩm đặc trưng như: sầu riêng Đa Mi - La Dạ, măng cụt, bơ, cà phê được quảng bá rộng rãi hơn. Lễ hội tạo cơ hội kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ.

Lãnh đạo các địa phương tham quan gian hàng tại Lễ hội Trái cây La Dạ

Mở hướng phát triển nông nghiệp đa giá trị

La Dạ hiện có diện tích đất trồng cây lâu năm 6.650,97 ha. Trong đó, diện tích cây sầu riêng khoảng 1.460 ha, cà phê 1.420 ha, bơ 200 ha, điều 519 ha, cao su 540 ha, mít 227,5 ha, chôm chôm 14 ha; măng cụt, mãng cầu, chuối, mắc ca... 68,5 ha. Bên cạnh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, La Dạ còn có đàn gia súc 2.387 con, trong đó đàn bò 1.651 con, heo 201 con, dê 339 con... Trên địa bàn, nhờ lợi thế hồ chứa nước thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, người dân đã đầu tư nuôi trồng thủy sản trên 1.444 m2.

Với nguồn sản phẩm nông nghiệp đa dạng, phong phú, La Dạ không chỉ cung ứng hàng hóa trong vùng mà còn được nhiều doanh nghiệp trong nước “đặt hàng” nông sản để xuất khẩu. Từ đây, việc nâng tầm nông sản La Dạ theo hướng chuyên canh, đa giá trị là hướng đi chiến lược lâu dài, bền vững, giúp người dân hưởng lợi. Vì vậy, lễ hội trái cây được coi là phép thử ban đầu để La Dạ rút kinh nghiệm và khơi dậy tiềm năng sẵn có.

Sản phẩm đặc trưng của La Dạ được nhiều người ưa chuộng

Ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ cho biết: Qua lễ hội, La Dạ từng bước khẳng định định hướng xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và đa giá trị. Từ sản xuất đơn thuần, địa phương hướng đến xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu. Đẩy mạnh chế biến sâu sẽ nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản. Phát triển thương mại điện tử giúp mở rộng thị trường, đưa nông sản La Dạ vươn xa hơn.

Đặc biệt, nông nghiệp được kết hợp với du lịch trải nghiệm nhà vườn và du lịch sinh thái. Qua đó, mỗi vườn cây không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo thêm giá trị từ dịch vụ, du lịch và văn hóa. Đây cũng là động lực nâng cao thu nhập, tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân.