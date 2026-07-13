Đời sống La Dạ nỗ lực nâng chất lượng nông thôn mới Với sự chung sức của Nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, La Dạ đang từng bước nâng cao chất lượng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2030.

Nhà văn hóa thôn 1, xã La Dạ

Xây dựng quê hương đổi mới

Là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số La Dạ đang từng bước đổi thay với những tuyến đường bê tông, công trình hạ tầng dân sinh được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Trần Trung Hải - Chủ tịch UBND xã La Dạ cho biết: “Xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, trong đó người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, địa phương luôn xác định phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng thời tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân để từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng NTM thực chất và bền vững”.

Giai đoạn 2021 - 2025, xã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống người dân. Nổi bật là phong trào làm đường giao thông theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, với 32 tuyến đường bê tông xi măng hoàn thành, tổng chiều dài 12,9 km, kinh phí 14,38 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 4,614 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đã huy động trên 800 ngày công nâng cấp, sửa chữa 20 km đường giao thông.

Bên cạnh đó, kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từng bước mở rộng hoạt động, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất. Hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư với tổng giá trị xây dựng cơ bản hơn 66,2 tỷ đồng, tập trung vào giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và các công trình dân sinh, tạo động lực phát triển địa phương.

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Nâng chất lượng tiêu chí NTM

Để đạt chuẩn NTM vào năm 2030, xã La Dạ tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ duy trì các kết quả đã đạt mà còn từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Qua rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2026 - 2030, La Dạ hiện ước đạt 6/10 tiêu chí. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và môi trường.

Theo Chủ tịch UBND xã La Dạ, trong giai đoạn tới, địa phương sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất gắn với nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, hỗ trợ các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM vào năm 2030.

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Để tạo động lực cho quá trình này, xã đã chủ động xây dựng danh mục, đề xuất nhu cầu vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 với tổng kinh phí 40,996 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: nâng cấp trường học, sửa chữa nhà văn hóa, mở rộng hệ thống nước sạch, đầu tư đường vào khu sản xuất, hỗ trợ phát triển sinh kế và giải quyết các vấn đề cấp thiết tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với đầu tư hạ tầng, La Dạ tiếp tục chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP.

Dù còn nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư hạn chế, hạ tầng một số khu vực chưa đồng bộ nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, xã La Dạ đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2030.