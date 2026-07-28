Du lịch La Gi xây dựng thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng Sức hút của La Gi không những đến từ biển Đồi Dương hay các di tích lịch sử - văn hóa mà còn từ bản sắc của vùng đất ven biển. Đây là nền tảng để địa phương chuyển hướng từ khai thác lợi thế tự nhiên sang phát triển du lịch bền vững, lấy chất lượng điểm đến làm trọng tâm.

Hòn Bà - một thắng cảnh của La Gi.

Đánh thức những lợi thế

Phường La Gi có nhiều lợi thế để phát triển du lịch với biển Đồi Dương, thắng tích Hòn Bà, di tích lịch sử - văn hóa Vạn Tân Long cùng đời sống đặc trưng của cộng đồng cư dân miền biển, tạo nên nét riêng về văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt. Tuy nhiên, trong thời gian dài, du lịch địa phương vẫn chủ yếu khai thác lợi thế tự nhiên. Hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ còn nhỏ lẻ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu các hoạt động trải nghiệm để giữ chân du khách.

Theo bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi, điểm nhấn trong quá trình phát triển du lịch của La Gi thời gian qua chính là sự thay đổi trong tư duy quản lý và tổ chức hoạt động du lịch. Địa phương không chỉ tập trung quảng bá cảnh đẹp, mà chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn - yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài của một điểm đến.

Từ thực tế đó, UBND phường La Gi đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, các nội dung về ứng xử văn minh du lịch, bảo đảm an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan, kinh doanh đúng giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai đến các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư. Đây được xem là bước đi quan trọng, bởi trong du lịch, hình ảnh điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan mà còn từ thái độ phục vụ và sự thân thiện của con người. Trong đó, phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” được xem là giải pháp mang tính lâu dài.

Lễ hội Cầu ngư diễn ra tại Vạn Tân Long năm 2026

Những tín hiệu tích cực

Những nỗ lực trong quản lý, nâng chất lượng dịch vụ đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động du lịch địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường La Gi ước đón khoảng 82.700 lượt khách, trong đó có 25.500 lượt khách lưu trú. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút của điểm đến biển La Gi đang từng bước được cải thiện. Hiện nay, trên địa bàn phường có 73 cơ sở lưu trú, gồm 2 resort, 19 khách sạn, 41 nhà nghỉ và 11 cơ sở nhà ở có phòng cho thuê. Dù phần lớn cơ sở vẫn ở quy mô vừa và nhỏ, nhưng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của du khách.

Điều đáng ghi nhận là sự phát triển du lịch không chỉ thể hiện qua số lượng khách, mà còn ở chất lượng quản lý điểm đến. Công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch được quan tâm thực hiện. Địa phương không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách, tăng giá đột biến, mất trật tự tại điểm du lịch.

Bãi biển Đồi Dương phát triển du lịch

Thời gian tới, La Gi tiếp tục đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh du lịch; thu hút đầu tư phát triển cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí; đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, xây dựng điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.

Với định hướng này, La Gi từng bước xây dựng thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng, đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.