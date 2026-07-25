Thời sự Lâm Đồng Lạc Dương khẩn trương xử lý vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp Ngay sau chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường, chính quyền xã Lạc Dương cùng đơn vị chủ rừng đã khẩn trương rà soát, xác minh, xử lý các điểm san gạt đất, lấn chiếm đất lâm nghiệp và xây dựng trái phép.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên trực tiếp đi kiểm tra thực địa các điểm lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Lạc Dương. (Ảnh Kim Hiền)

Rà soát từng vị trí, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Theo ghi nhận, chỉ một ngày sau chuyến kiểm tra thực địa của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên tại các khu vực xảy ra tình trạng san gạt đất, lấn chiếm đất lâm nghiệp và xây dựng trái phép trên địa bàn xã Lạc Dương, các lực lượng chức năng đã đồng loạt vào cuộc.

Tại các tiểu khu thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, các lực lượng như kiểm lâm, cán bộ quản lý bảo vệ rừng và chính quyền địa phương liên tục có mặt tại hiện trường để kiểm tra từng vị trí được phản ánh có dấu hiệu vi phạm.

Không chỉ ghi nhận hiện trạng, các tổ công tác còn đối chiếu hồ sơ địa chính, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất qua từng thời kỳ và làm việc với các chủ sử dụng đất để xác định nguồn gốc, thời điểm phát sinh cũng như trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với một số hạng mục, công trình xây dựng trái quy định, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, lập hồ sơ gửi UBND xã để xử lý theo thẩm quyền

Cụ thể, qua rà soát kiểm tra, đối chiếu các vị trí đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh kiểm tra ngày 23/7, các đơn vị đã có báo cáo bước đầu. Đối với khu vực san gạt đất tại tiểu khu 142 và 143, cơ quan chức năng đang đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ để xác định diện tích thuộc đất lâm nghiệp, diện tích ngoài quy hoạch ba loại rừng, đồng thời kiểm tra việc cấp phép và các hồ sơ xử lý trước đây.

Những trường hợp chưa được lập hồ sơ vi phạm sẽ được xử lý theo đúng quy định; đối với các trường hợp đã bị xử phạt, địa phương tiếp tục yêu cầu khắc phục hậu quả, quản lý chặt hiện trạng và không để phát sinh nhà kính, công trình trái phép trên diện tích vi phạm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim tổ chức trồng lại thông trên các diện tích đất san gạt nằm trong phạm vi đơn vị quản lý

Riêng đối với vị trí đổ đất trên lâm phần do Công ty TNHH Thành Phong quản lý, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, lập hồ sơ gửi UBND xã để xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy xã nhằm siết chặt quản lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Bên cạnh việc xử lý các vụ việc cụ thể, xã còn duy trì kiểm tra thường xuyên tại các khu vực giáp ranh giữa đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng; phối hợp với kiểm lâm, công an và các đơn vị chủ rừng để phát hiện, xử lý ngay từ khi hành vi vi phạm mới phát sinh.

Tăng cường phòng ngừa, không để tái diễn vi phạm

Song song với việc rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim cũng khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi diện tích rừng bị tác động và ngăn chặn nguy cơ tái lấn chiếm.

Cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa cùng các hộ dân tham gia nhận khoán trồng lại thông trên các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

Tại khu vực Đarahoa, một trong những địa bàn trọng điểm của lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ ngay sau chuyến kiểm tra của lãnh đạo tỉnh.

Theo ông Dương Quốc Thuận, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa, đơn vị hiện quản lý 11 tiểu khu với khoảng 50 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

“ Đơn vị tổ chức trồng lại cây thông trên những diện tích đất lâm nghiệp bị xâm lấn, đồng thời cắm các bảng cảnh báo tại những khu vực trọng yếu. Ông Dương Quốc Thuận, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa

Bên cạnh việc tổ chức trồng lại cây thông trên những diện tích đất lâm nghiệp bị xâm lấn, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa cũng đã cắm các bảng cảnh báo tại những khu vực trọng yếu, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng để mở rộng diện tích sản xuất.

Đây được xem là những giải pháp trước mắt nhằm khôi phục hiện trạng và tăng cường cảnh báo đối với các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa cùng các hộ dân tham gia nhận khoán trồng lại thông trên các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm



Đơn vị quản lý rừng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân sinh sống và sản xuất ở khu vực giáp ranh với đất lâm nghiệp. Các hộ dân được vận động ký cam kết không lấn chiếm, không xâm hại rừng trong quá trình canh tác; đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về lâm nghiệp để nâng cao nhận thức, hạn chế phát sinh vi phạm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Lạc Dương

Nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại một số khu vực thuộc xã Lạc Dương, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp kiểm tra thực địa tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp, san gạt đất và xây dựng trái phép trên địa bàn. Qua kiểm tra, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình xây trái phép trên đất lâm nghiệp và các hành vi lấn chiếm đất rừng.

“ Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trên đất rừng hoặc lấn chiếm đất rừng, không để hình thành các điểm nóng, góp phần lập lại trật tự trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên