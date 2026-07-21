Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/7: Nhóm Big4 niêm yết cao nhất 6,8% một năm Trong phiên giao dịch ngày 21/7/2026, bốn ngân hàng thương mại nhà nước duy trì biểu lãi suất ổn định với mức cao nhất đạt 6,8%/năm, mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các khoản tiền gửi dài hạn.

Trong phiên giao dịch ngày 21/7/2026, nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) bao gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động ổn định. Theo ghi nhận, mức lãi suất cao nhất tại nhóm này hiện đạt 6,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Chi tiết biểu lãi suất huy động tại nhóm Big4

Hiện tại, cả bốn ngân hàng trong nhóm Big4 đều áp dụng chung một khung lãi suất cho phần lớn các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng. Cụ thể, đối với các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng, mức lãi suất niêm yết là 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn trung hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tăng lên mức 6,6%/năm.

Đáng chú ý, ở các kỳ hạn dài từ 12 đến 18 tháng, mức lãi suất huy động đạt đỉnh 6,8%/năm. Tuy nhiên, có sự phân hóa nhẹ ở các kỳ hạn cực dài. Trong khi Agribank, VietinBank và BIDV vẫn giữ nguyên mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng, thì Vietcombank niêm yết thấp hơn, ở mức 6,3%/năm.

Ước tính tiền lãi với khoản gửi 100 triệu đồng

Với số vốn 100 triệu đồng gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên việc lựa chọn kỳ hạn phù hợp. Dưới đây là bảng tính toán chi tiết số tiền lãi nhận được tại các ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV:

Kỳ hạn Lãi suất niêm yết (%/năm) Tiền lãi dự kiến (VND) Tổng gốc và lãi (VND) 1 tháng 4,75 403.425 100.403.425 3 tháng 4,75 1.197.260 101.197.260 6 tháng 6,6 3.327.123 103.327.123 9 tháng 6,6 4.954.521 104.954.521 12 tháng 6,8 6.800.000 106.800.000 18 tháng 6,8 10.227.945 110.227.945

Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy kỳ hạn 12 tháng là mốc quan trọng khi mức lãi suất nhảy vọt lên 6,8%/năm, giúp khách hàng thu về 6,8 triệu đồng tiền lãi. Nếu kéo dài kỳ hạn lên 18 tháng, tổng số tiền lãi khách hàng nhận được sẽ vượt ngưỡng 10,2 triệu đồng.

Việc duy trì mức lãi suất ổn định của nhóm Big4 trong bối cảnh thị trường hiện tại được xem là động thái nhằm giữ chân khách hàng và đảm bảo nguồn vốn huy động bền vững cho các hoạt động tín dụng của nền kinh tế.