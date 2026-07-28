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    Lãi suất ngân hàng ngày 28/7/2026: BaoViet Bank điều chỉnh giảm 0,2% kỳ hạn từ 6 tháng

    Tuệ Nhân28/07/2026 10:05

    Ngày 28/7/2026, BaoViet Bank là đơn vị đầu tiên trong tháng giảm lãi suất huy động 0,2% ở các kỳ hạn từ 6-36 tháng, đưa mức niêm yết cao nhất về 6,5%/năm.

    Thị trường tài chính ghi nhận diễn biến mới khi Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) trở thành đơn vị đầu tiên điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến trong tháng 7/2026. Mức điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm được áp dụng đồng loạt cho các kỳ hạn tiền gửi từ 6 đến 36 tháng.

    Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đồng loạt giảm

    Diễn biến điều chỉnh lãi suất tại BaoViet Bank

    Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới công bố ngày 28/7/2026 của BaoViet Bank, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ đối với kỳ hạn 6-11 tháng được điều chỉnh xuống còn 6,4%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 12-36 tháng, mức lãi suất niêm yết mới là 6,5%/năm.

    Bên cạnh đó, BaoViet Bank giữ nguyên mức lãi suất huy động đối với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Cụ thể, các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày tiếp tục áp dụng mức 0,3%/năm; trong khi các kỳ hạn từ 1-5 tháng duy trì ở mức 4,75%/năm.

    Tính toán tiền lãi thực nhận với khoản gửi 100 triệu đồng

    Với biểu lãi suất niêm yết mới, đối với khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến trị giá 100 triệu đồng nhận lãi cuối kỳ tại BaoViet Bank, số tiền lãi người gửi nhận được xác định cụ thể như sau:

    • Kỳ hạn 1 tháng: 390.410 đồng
    • Kỳ hạn 2 tháng: 780.821 đồng
    • Kỳ hạn 3 tháng: 1.171.232 đồng
    • Kỳ hạn 4 tháng: 1.561.643 đồng
    • Kỳ hạn 5 tháng: 1.952.054 đồng
    • Kỳ hạn 6 tháng (6,4%/năm): 3.156.164 đồng
    • Kỳ hạn 9 tháng (6,4%/năm): 4.734.246 đồng
    • Kỳ hạn 12 tháng (6,5%/năm): 6.410.958 đồng
    • Kỳ hạn 18 tháng (6,5%/năm): 9.616.438 đồng
    • Kỳ hạn 36 tháng (6,5%/năm): 19.232.876 đồng

    Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 28/7/2026

    Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tính theo năm (%/năm) tại các ngân hàng thương mại cập nhật ngày 28/7/2026:

    Ngân hàng1 tháng3 tháng6 tháng9 tháng12 tháng18 tháng
    Agribank4,754,756,66,66,86,8
    BIDV4,754,756,66,66,86,8
    Vietcombank4,754,756,66,66,86,8
    VietinBank4,754,756,66,66,86,8
    ABBank3,846,256,256,255,8
    ACB4,754,757,67,77,8-
    Bac A Bank4,754,757,057,057,16,95
    BaoViet Bank4,754,756,46,46,56,5
    BVBank4,754,756,76,76,96,7
    Eximbank4,64,75,45,45,35,3
    GPBank3,63,75,255,355,555,55
    HDBank4,24,354,85,35,6
    KienlongBank4,24,25,55,25,55,15
    LPBank4,64,656,86,86,96,95
    MB4,54,75,85,86,356,35
    MBV4,64,757777
    MSB4,754,756,36,36,86,6
    Nam A Bank4,64,756,46,66,66,9
    NCB4,74,756,26,26,46,7
    OCB4,754,756,66,66,96,8
    PGBank4,754,756,96,976,8
    PVCombank4,754,755,35,35,66,3
    Sacombank4,54,56,46,46,66,6
    Saigonbank4,754,756,96,77,27
    SCB1,61,92,92,93,73,9
    SeABank3,954,454,955,155,35,75
    SHB4,64,656,26,46,56,6
    Techcombank4,354,656,556,556,755,85
    TPBank4,754,756,056,056,256,25
    VCBNeo4,754,757777
    VIB4,354,455,75,875,9
    Viet A Bank4,74,75666,16,2
    VietBank4,64,65,966,16,4
    Vikki Bank4,74,7666,16,1
    VPBank4,454,656666

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      Thuế - Tài chính
      Lãi suất ngân hàng ngày 28/7/2026: BaoViet Bank điều chỉnh giảm 0,2% kỳ hạn từ 6 tháng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

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      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

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