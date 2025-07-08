Kinh tế Lâm Đồng: 6 xã có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, tính đến 16 giờ chiều 7/8, toàn tỉnh có 6 xã có dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày.

Trang trại chăn nuôi lợn tại Lâm Đồng. Ảnh: Thanh Nhàn

Trong đó, tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 757 con/22 hộ/19 thôn/11 xã, bao gồm: Đắk Sắk, Tuy Đức, Quảng Tín, Cư Jút, Krông Nô, Đức An, Trường Xuân, Nhân Cơ, Nam Đà, Bảo Lâm 1 và Nâm Nung; xã Tà Hine đang chờ kết quả. Tổng trọng lượng tiêu hủy là 34.530kg.

Trong đó, có 5 xã đã qua 21 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy do DTLCP (được xem là hết bệnh), gồm: Krông Nô, Tuy Đức, Quảng Tín, Cư Jút và Đức An.

Ngoài ra, hiện còn 6/11 xã có lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy chưa qua 21 ngày. Đó là: Nam Đà (13 ngày), Trường Xuân (5 ngày), Bảo Lâm 1 (5 ngày), xã Đắk Sắk (3 ngày), xã Nâm Nung (2 ngày); xã Nhân Cơ phát sinh lợn chết và tiêu hủy ngày 7/8/2025.

Tổng đàn lợn mẫn cảm với bệnh DTLCP của 6 xã là 32.910 con. Trong đó, Đắk Sắk: 10.518 con; Nam Đà: 2.094 con; Nhân Cơ: 4.000; Trường Xuân: 6.495 con; Bảo Lâm1: 8.929 con và Nâm Nung: 874 con.

Thực hiện các biện pháp phòng bệnh DTLCP. Ảnh: Thanh Nhàn

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã kịp thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh phát sinh, lây lan rộng.

Đồng thời, thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại các địa phương. Đơn vị cung cấp cho các địa phương 640 lít hóa chất phục vụ công tác chống dịch. Mặt khác, chỉ đạo lực lượng Thú y phụ trách địa bàn phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực, UBND cấp xã tăng cường công tác giám sát đàn lợn, để xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra.

Đối với các xã đang có dịch, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn. Trong đó, huy động nhân lực, vật lực kịp thời xử lý ổ dịch. Tại khu vực có dịch đã triển khai phun hóa chất khử trùng tiêu độc, nhất là nơi có ổ dịch cũ và những nơi có nguy cơ cao như: các điểm giết mổ, mua bán, nuôi nhốt tập trung...

Cùng với đó, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Môi trường chăn nuôi thường xuyên được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP chủ động báo ngay với chính quyền hoặc cơ quan thú y để phối hợp xử lý theo quy định. Tuyệt đối không giấu dịch, bán chạy, vứt xác chết lợn ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh.

Theo nhận định của ngành chuyên môn, trong thời gian tới, bệnh DTLCP có thể tiếp tục phát sinh, lây lan. Nguyên nhân do các xã có ổ dịch phần lớn là chăn nuôi nhỏ lẻ. Một số có tập quán chăn thả tự nhiên hoặc bán hoang dã. Việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh còn hạn chế. Môi trường ẩm ướt thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại và phát triển.

Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang tiếp tục triển khai các biện pháp chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ xử lý ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.