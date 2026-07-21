Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng bàn giao nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sáng 21/7, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng dự Lễ bàn giao nhà thuộc chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Đức An.

Các đại biểu dự lễ bàn giao nhà tại xã Đức An (Lâm Đồng)

Căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Đàm Văn Cường, thôn Đắk Kual 5, xã Đức An, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Căn nhà có diện tích 45 m², tổng kinh phí xây dựng 160 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ hỗ trợ 70 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương bàn giao căn nhà cho gia đình ông Đàm Văn Cường (thôn Đắk Kual 5, xã Đức An)

Sau khoảng 1 tháng thi công với sự hỗ trợ ngày công của bộ đội, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Được biết, gia đình ông Đàm Văn Cường có 6 anh em, trong đó có 4 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên mong muốn ngôi nhà mới sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, vươn lên trong cuộc sống

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên khẳng định, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh, nhất là dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đồng chí Lê Trọng Yên mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng gia đình ngày càng ấm no.

Quang cảnh buổi lễ bàn giao nhà

Thiết thực chúc mừng gia đình có ngôi nhà mới khang trang, an cư, lạc nghiệp, dịp này, cá nhân đồng chí Lê Trọng Yên trao tặng gia đình ông Đàm Văn Cường 5 triệu đồng.