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    Lâm Đồng biểu diễn nghệ thuật đường phố hưởng ứng chương trình "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ"

    Linh Thư 01/08/2026 09:47

    Sáng 1/8, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố, hưởng ứng chương trình chạy bộ định kỳ hằng tuần với chủ đề "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" của Công an tỉnh Lâm Đồng tại khu vực hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

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    Chương trình nghệ thuật đường phố, hưởng ứng hoạt động chạy bộ định kỳ hằng tuần với chủ đề "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" tại khu vực hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

    Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật được duy trì vào sáng cuối tuần, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút.

    Chương trình gồm khoảng 18 - 20 tiết mục ca nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng Công an nhân dân và khát vọng xây dựng, phát triển quê hương Lâm Đồng.

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    Người dân, du khách theo dõi, chụp hình tại chương trình

    Các tiết mục được dàn dựng công phu, tạo không khí sôi nổi, góp phần cổ vũ tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao của cán bộ, chiến sĩ và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

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    Chương trình nghệ thuật đường phố được tổ chức định kỳ vào cuối tuần tại khu vực hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

    Theo kế hoạch, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hoạt động chạy bộ triển khai từ ngày 1/8 và duy trì thường xuyên định kỳ vào cuối tuần, kết hợp các nội dung tuyên truyền về pháp luật, kỹ năng sống, phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và nhiều chủ đề gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

    Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, gắn kết lực lượng công an với Nhân dân.

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    Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia chạy bộ định kỳ hằng tuần với chủ đề "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" tại khu vực hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt
    Linh Thư Linh Thư

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        Thời sự Lâm Đồng
        Lâm Đồng biểu diễn nghệ thuật đường phố hưởng ứng chương trình "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ"
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