Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Lâm Đồng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã Chiều 20/7, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh diễn ra hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu HĐND cùng đội ngũ tham mưu, giúp việc HĐND cấp xã.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh sau hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hơn 3 tháng vận hành bộ máy HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban HĐND tham dự hội nghị

Thời gian qua, HĐND các cấp đã từng bước kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, tổ chức các kỳ họp đúng quy định, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời phát huy vai trò giám sát, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của Nhân dân.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường, đặc khu với tổng số hơn 3.000 đại biểu tham dự

Tuy nhiên, theo đồng chí Lưu Văn Trung, năm đầu của nhiệm kỳ cũng đặt ra khó khăn khi nhiều đại biểu lần đầu tham gia HĐND, phạm vi nhiệm vụ của chính quyền cấp xã sau sắp xếp lớn hơn trước. Nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, đòi hỏi đại biểu phải tiếp tục được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị

“ Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị các báo cáo viên tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, gắn với thực tiễn, dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề địa phương quan tâm. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND cấp xã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, vận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra từ ngày 20 - 21/7 với 5 chuyên đề trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND cấp xã; kỹ năng, quy trình thẩm tra dự toán và quyết toán ngân sách; một số nội dung về đầu tư công; kỹ năng giám sát chuyên đề lĩnh vực văn hóa - xã hội và nâng cao kỹ năng giám sát, thẩm tra công tác dân tộc.

Đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng trình bày chuyên đề tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức kỳ họp, xây dựng chương trình giám sát, quy trình ban hành nghị quyết và nhiều vấn đề thực tiễn khác trong hoạt động của HĐND cấp xã.