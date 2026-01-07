Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ Tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Phấn đấu thu nhận 100% mẫu ADN đủ điều kiện

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Công an Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thời gian từ ngày 25/6 - 31/12/2026.

Các đồng chí: Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng dự Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc do Bộ Công an tổ chức tại điểm cầu Công an tỉnh

Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với những người đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh đặt mục tiêu rà soát, xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính; đồng thời phấn đấu thu nhận 100% mẫu ADN đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn khi toàn tỉnh hiện có 6.244 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ nhưng vẫn còn 3.422 liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ. Bên cạnh đó, có 238 trường hợp liệt sĩ đã nhập thông tin phần mộ nhưng không có hài cốt.

Qua rà soát, toàn tỉnh xác định có 2.215 thân nhân thuộc diện cần thu nhận mẫu ADN.

Đây là nguồn dữ liệu sinh học đặc biệt quan trọng, góp phần phục vụ công tác giám định, đối chiếu nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và Nhân dân.

Công an Lâm Đồng triển khai nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đối với các thân nhân có sức khỏe tốt, việc thu mẫu sẽ được tổ chức tập trung tại địa phương.

Đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, lực lượng chức năng sẽ tổ chức các tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu hoặc bố trí phương tiện đưa đón, bảo đảm không để bất cứ trường hợp đủ điều kiện nào bị bỏ sót.

Thượng tá Võ Xuân Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện một cách chi tiết cụ thể. Hiện nay, Công tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương tiến hành ra soát, lên danh sách những thân nhân liệt sĩ cần lấy mẫu ADN. Sau đó, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công an tiến hành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Tùy thuộc vào số lượng thân nhân liệt sĩ cần lấy mẫu, Công an tỉnh sẽ bố trí khu vực lấy mẫu phù hợp, thuận tiện nhất. Với quyết tâm cao nhất Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện thành công cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hành trình tri ân bằng trách nhiệm và tình cảm

Những ngày này, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thực hiện phương châm "khoán, quản địa bàn", bám sát từng khu dân cư, từng gia đình để rà soát, xác minh và cập nhật chính xác thông tin thân nhân liệt sĩ vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm cao mà còn bằng sự đồng cảm, sẻ chia với những gia đình đã nhiều năm mong mỏi tìm được thông tin người thân đã hi sinh. Mỗi hồ sơ được hoàn thiện, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một hi vọng để các anh hùng liệt sĩ có thể được gọi đúng tên, trở về với quê hương, gia đình bằng chính danh tính của mình.

Thượng tá Bá Xuân Nên, Trưởng Công an xã Liên Hương cho biết: Trên địa bàn xã có 4 trường hợp thân nhân liệt sĩ đăng kí lấy mẫu ADN. Hiện nay đơn vị đã ghi nhận thông tin và lập danh sách gửi cho Công an tỉnh. Trong tháng 7 này, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ. Tùy thuộc vào vị trí lấy mẫu mà đơn vị sẽ thông báo, phối hợp để các thân nhân liệt sĩ đến địa điểm lấy mẫu một cách thuận lợi nhất.

Công an Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu gene Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh ở xã Đinh Văn Lâm Hà (Ảnh: Hồng Thắm)

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này không đơn thuần là một chiến dịch hành chính hay một nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là hành trình tri ân sâu sắc, là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã trở thành nét văn hóa của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, bố trí cán bộ, trang thiết bị phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, thu nhận mẫu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, xác minh thông tin về liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính. Sở Nội vụ chủ trì rà soát, làm sạch dữ liệu thân nhân liệt sĩ, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp nhận kết quả đối sánh ADN để phối hợp xác định danh tính liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định.

UBND các xã được yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, điều kiện y tế và tổ chức đưa đón thân nhân đến các điểm thu nhận mẫu, bảo đảm đợt cao điểm diễn ra đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ trong toàn bộ đợt thực hiện thu nhận mẫu.