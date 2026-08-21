Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh 2 trường vùng biên Ngày 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2843/QĐ-GDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 cho 2 trường phổ thông nội trú liên cấp Quảng Trực và Thuận An.

Đoàn viên Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tặng quà và sách giáo khoa cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Sĩ Thành, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông với giá trị gói thầu là hơn 340 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 ngày.

Việc cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh 2 trường nội trú liên cấp ở Quảng Trực và Thuận An được thực hiện theo quy định của Nhà nước và các chương trình an sinh xã hội của địa phương.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã Quảng Trực và Thuận An là 2/5 trường nội trú liên cấp biên giới tại Lâm Đồng được đầu tư phần lớn từ ngân sách Nhà nước kết hợp một phần với nguồn vốn xã hội hóa.

Công an tỉnh Lâm Đồng tặng sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số các xã Đam Rông