Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lũ, không để ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, chủ động các phương án ứng phó thiên tai, quyết tâm không để hậu quả mưa, lũ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì hội nghị với các sở, ngành, địa phương

Sáng 26/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, vấn đề trước mắt Lâm Đồng cần tập trung đó là ứng phó với diễn biến thiên tai trong mùa mưa, lũ.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Rút kinh nghiệm từ năm 2025, các dòng chảy gần hồ đập, tuyến đèo phải được khơi thông thường xuyên, tránh tình trạng đọng nước lâu, dẫn tới dễ sạt lở.

“ Hệ thống liên lạc các sở, ngành, địa phương phải thường trực thường xuyên. Mỗi đơn vị, xã, phường, đặc khu tính toán phương án phù hợp với từng địa bàn. Tất cả lực lượng trực sẵn sàng, huy động ngay khi có sự cố xảy ra. Tuyệt đối không để hậu quả mưa lũ làm ảnh hưởng đến tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra hệ thống hồ, đập trên địa bàn. Công tác phối hợp với các nhà máy thủy điện cần chặt chẽ hơn, tránh tình trạng bị động trong quá trình xả lũ.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tình hình ứng phó mưa, bão; chuẩn bị năm học mới; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công... được các địa phương phân tích và đề xuất giải pháp.

Liên quan đến phòng chống lụt, bão mùa mưa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân thông tin, đơn vị đã chủ động rà soát các khu vực tiềm ẩn cao về sạt lở. Trên cơ sở này, sở tham mưu UBND tỉnh phương án phòng, chống khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo các phương án ứng phó diễn biến của thiên tai

"Các địa phương khẩn trương rà soát phương án, nhất là phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó kịp thời. Đối với những địa phương có hệ thống cây cối lớn, dọc tuyến đèo nguy cơ ngã đổ phải chủ động khảo sát, bảo đảm an toàn cho hoạt động lưu thông", ông Tân đề xuất.

Về phòng, chống bão lũ, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng cho biết, đơn vị đang khắc phục 16 công trình sạt lở và đã hoàn thiện 7 công trình.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng thông tin các phương án ứng phó thiên tai của đơn vị

"Để chủ động ứng phó các tình huống xảy ra, sở thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ, tổ kiểm tra tình hình cầu đường. Đơn vị ban hành quyết định thành lập tổ chỉ đạo xử lý sự cố trên các tuyến đường giao thông. Chúng tôi đã trích kinh phí khoảng 5 tỷ đồng dự phòng, xử lý khi các sự cố bất ngờ xảy ra", ông Sơn cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4 cũng thông tin, địa phương đã chủ động các phương án để ứng phó. Đến nay, xã phối hợp với lực lượng công an thực hiện phòng, che chắn các điểm có nguy cơ sạt lở cao, hạn chế giao thông đi lại nếu xuất hiện tình huống xấu.

Đại diện các địa phương phát biểu tại hội nghị

"Đối với một số khu tái định cư trên địa bàn, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng trực 24/24 giờ. Quá trình theo dõi, nếu xuất hiện nguy cơ cao, địa phương chủ động tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn", lãnh đạo xã Đam Rông 4 cho biết.

Liên quan đến công tác chuẩn bị năm học mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên cho biết, đối với các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới đã, đang bảo đảm tiến độ xây dựng, hoàn thiện.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên báo cáo công tác chuẩn bị vào năm học mới

Công tác giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, cơ sở thiết yếu... cơ bản bảo đảm các điều kiện, hoàn thành xong trước 31/8/2026. Riêng những địa phương khác đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tại nhiều cơ sở giáo dục, bảo đảm hoạt động khai giảng trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các sở, ban, ngành đề xuất những giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, động lực để tăng trưởng GRDP. Tỉnh cần thúc đẩy ngành công nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo. Nguồn vốn các tổ chức tín dụng cần đẩy mạnh hơn vào nền kinh tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, đẩy mạnh sản xuất.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lâm Đồng đã nỗ lực và đang tiếp tục quyết tâm hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Bởi mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số" của tỉnh không thể thay đổi, không còn lựa chọn nào khác. Trong đó, quan trọng nhất là lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, vấn đề cốt lõi nhất bây giờ là các ngành, địa phương căn cứ chức năng, quyền hạn của mình để hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. Tất cả phải xem việc của cơ quan như việc của chính nhà mình. Có như vậy, tỉnh mới đạt kết quả tốt nhất có thể.

“ Lãnh đạo tỉnh đang chạy đua, theo dõi từng giờ, từng ngày. Các sở, ngành, địa phương nhìn nhận lại kết quả, trách nhiệm của mình. Khó ở đâu, gỡ ngay tại đó để tăng tốc tiến độ giải ngân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Lâm Đồng sẽ điều chuyển vốn đầu tư ở những địa bàn, công trình, dự án giải ngân chậm sang những địa phương có tiến độ giải ngân nhanh, nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung phát biểu tại hội nghị

Tất cả buộc phải tập trung nguồn lực, không chủ quan, không đợi chờ đến thời điểm cuối năm mới giải ngân. Hết tháng 9/2026, nếu đơn vị, địa phương nào có tiến độ giải ngân chậm, Lâm Đồng nhất quyết điều chuyển công tác cán bộ.

Đối với lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ để kích cầu. Các xã, phường, đặc khu chủ động kêu gọi đầu tư các dự án, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười lưu ý các địa phương phát huy hiệu quả tài sản dôi dư

"Những dự án mà tỉnh đã hoàn thành việc tháo gỡ, các xã, phường đặc khu có trách nhiệm làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, các địa phương nắm bắt tình hình từng dự án để có hướng đôn đốc, xử lý kịp thời", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu.

Người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý, đối với tài sản nhà, đất dôi dư, sau khi tiếp nhận, các đơn vị, địa phương có phương án bảo vệ, phát huy hiệu quả theo hướng cho thuê hoặc đấu giá, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực.