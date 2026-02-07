Thời sự Lâm Đồng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên tại Công văn ngày 2/7/2026 đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Khu vực ven biển Lâm Đồng (Ảnh minh họa)

Theo đó, để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác có thể gây ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đồng thời, lực lượng chức năng, địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; có kế hoạch khai thác phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hồ Ba Bàu, một trong những hồ chứa thủy lợi của tỉnh đang được đơn vị chuyên môn theo dõi, bảo đảm an toàn

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua. Song song đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm ‘‘4 tại chỗ’’ để ứng cứu, khắc phục sự cố kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu.

Đường đi của ATNĐ trên Biển Đông lúc 14 giờ ngày 2/7 (Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia)

Riêng các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện, cần căn cứ diễn biến thời tiết, dự báo khí tượng thủy văn và lượng mưa để chủ động bảo đảm an toàn hồ chứa. Cùng với đó, tổ chức điều tiết, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

“ Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 2/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50 - 61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo lúc 7 giờ ngày 3/7, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12.

Tàu cá của ngư dân Lâm Đồng neo đậu ven bờ (Ảnh minh họa)

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh. Từ đêm 3/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh. Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.