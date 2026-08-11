Dòng chảy thông tin Lâm Đồng chung sức, chung lòng thực hiện “Mệnh lệnh từ trái tim” Giữa không gian yên tĩnh của Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (Lâm Đồng), cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng vẫn miệt mài với từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm, góp thêm một nhịp cầu để những người đã hi sinh trở về với tên tuổi, gia đình.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn kiểm tra việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Hơn cả một nhiệm vụ

Những ngày này, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận ở xã Hồng Sơn trở nên đặc biệt hơn bởi sự hiện diện của các tổ công tác ngày ngày miệt mài với công việc tìm lại thông tin cho các liệt sĩ.

Từng phần mộ được kiểm tra, khai quật, từng mẫu sinh phẩm được lấy, bảo quản cẩn trọng. Công việc diễn ra lặng lẽ, cẩn trọng nhưng phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện, một gia đình đã nhiều năm mong ngóng tin người thân và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với cha anh.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia khai quật mộ để phục vụ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là nơi có số lượng mộ liệt sĩ lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với 8.972 phần mộ, trong đó có 3.431 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai lấy mẫu ADN tại 11/12 nghĩa trang trên địa bàn. Đến nay, công việc đã hoàn thành tại 10/11 nghĩa trang cần lấy mẫu, trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận đang được tập trung thực hiện.

Lực lượng tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ cẩn thận ghi lại thông tin sau khi khai quật mộ và lấy mẫu

5 tổ chuyên trách được thành lập với sự tham gia của sĩ quan Bộ CHQS tỉnh, lực lượng pháp y ngành y tế và cán bộ công nghệ thông tin. Cùng với đó, 90 cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực được huy động hỗ trợ.

“ Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, mà xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim. Chính nhận thức ấy đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng

Cùng với lực lượng quân đội và các ngành chức năng, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh cũng góp sức bằng những việc làm thiết thực. Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn đã huy động lực lượng hỗ trợ tại các nghĩa trang.

Đoàn viên, thanh niên đảm nhận những phần việc như tiếp nước uống, nhu yếu phẩm, vận chuyển vật tư, hỗ trợ sắp xếp hiện trường và vệ sinh phần mộ sau khi lấy mẫu.

“ Qua những phần việc cụ thể, đoàn viên, thanh niên mong muốn góp sức cùng các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự hi sinh của cha anh. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Đoàn Minh Tâm

Chung sức tìm lại tên cho liệt sĩ

Tại xã Hồng Sơn, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần giúp công việc được triển khai thuận lợi. Ngay sau khi nhận kế hoạch của tỉnh, Đảng ủy xã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án phối hợp, Ban CHQS xã giữ vai trò chủ công.

Địa phương còn phối hợp với Ban Quản trang bố trí nơi ăn, ở, điện, nước và các điều kiện sinh hoạt cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ban CHQS xã cũng phân công lực lượng thường xuyên phối hợp với các tổ lấy mẫu.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn Nguyễn Linh Nhơn cho biết, xã xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với các anh hùng liệt sĩ.

“ Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng trực tiếp làm việc tại nghĩa trang liệt sĩ, mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chúng tôi xác định phải phối hợp thật tốt, tạo mọi điều kiện để các lực lượng sớm hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn Nguyễn Linh Nhơn

Từ ngày 23/7/2026, nhiệm vụ lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận được triển khai khẩn trương. Đến ngày 8/8, hơn 2.800 phần mộ đã được khai quật, hơn 2.500 mẫu sinh phẩm được lấy và lưu trữ theo quy định.

Bên trong khu vực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Với tiến độ hiện nay, nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2026, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Có những ngày, các tổ công tác thực hiện từ 150 - 170 mẫu. Và phía sau những con số ấy là những ngày làm việc liên tục và sự tập trung cao độ của từng cán bộ, chiến sĩ.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (ngồi ở giữa) nghe báo cáo về việc lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Tại buổi thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận vừa qua, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị các lực lượng vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải bảo đảm kỹ lưỡng, thận trọng trong từng khâu lấy mẫu và gửi mẫu phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.

“ Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bởi phía sau mỗi phần mộ là một người đã hi sinh cho Tổ quốc và một gia đình vẫn đang mong chờ. Vì vậy, các lực lượng phải làm việc khẩn trương nhưng tuyệt đối thận trọng, chính xác trong từng khâu, để mỗi mẫu sinh phẩm được lấy đều mang lại một cơ hội tìm lại danh tính cho các liệt sĩ. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng

Giữa không gian yên tĩnh của Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, những bước chân vẫn âm thầm nối tiếp. Những người lính hôm nay đang làm một công việc đặc biệt: đi tìm lại tên cho những người đã ngã xuống.

Đó là nhiệm vụ được giao, nhưng hơn hết là trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho dân tộc. Từ sự chung sức, đồng lòng ấy, hành trình đưa những người con đã hi sinh trở về đúng với tên tuổi của mình đang được thế hệ hôm nay tiếp nối bằng tất cả sự trân trọng - đó là mệnh lệnh từ trái tim.