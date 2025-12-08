Thời sự Lâm Đồng có 49 dân tộc đang sinh sống Tỉnh Lâm Đồng có 49 dân tộc anh em đang sinh sống, trong đó có các dân tộc gốc Tây Nguyên như: K'Ho, Mạ, Churu, M'Nông, Chăm, Raglai, S'tiêng... và các dân tộc thiểu số từ các tỉnh khác di cư đến.

Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền thờ Âu Lạc được tỉnh Lâm Đồng duy trì hàng năm

Ông Hoàng Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng thông tin, sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 24.233,07km2, quy mô dân số là 3.872.999 người, với 49/54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có hơn 683.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh.

Các dân tộc sinh sống trải dài từ núi rừng Tây Nguyên đến các xã ven biển, có nhiều phong tục tập quán đa dạng, phong phú.

Toàn tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu; trong đó, có 1 đặc khu (Phú Quý) và 5 xã khu vực biên giới đất liền (xã Đắk Wil, xã Thuận An, xã Thuận Hạnh, xã Tuy Đức, xã Quảng Trực) với 141,045 km đường biên giới trên đất liền giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia; có 192 km đường bờ biển.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 312 cơ sở tín ngưỡng hợp pháp (10 cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh), 24 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận với khoảng 1.670.000 tín đồ (chiếm khoảng 43% dân số toàn tỉnh), 3.500 chức sắc, 6.700 chức việc; 1.292 cơ sở tôn giáo hợp pháp; 4 cơ sở đào tạo tôn giáo.

Điều này đã tạo nên bức tranh văn hóa, xã hội, tín ngưỡng đa sắc màu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.