Xây dựng Đảng Lâm Đồng công bố các quyết định về công tác cán bộ Sáng 29/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố và trao 10 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng đã công bố 4 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động đồng chí Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đến công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều động đồng chí Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đến Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Tiếp nhận đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn đến UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tiếp nhận đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

Cũng tại hội nghị, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đỗ Minh Ngọc công bố các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, tiếp nhận đồng chí Đặng Thế Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tiếp nhận đồng chí Vương Tôn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn tiếp tục khẳng định vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ tham mưu hành chính sang tham mưu chiến lược, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực, uy tín và trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lần này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét toàn diện, khách quan trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và kết quả rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ.

Đây là chủ trương nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn; đồng thời phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị

Đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và quá trình rèn luyện của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cán bộ trên cương vị mới khẩn trương tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, giữ gìn sự liêm chính, gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần dân và lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

“ Khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị các cán bộ vừa được giao trọng trách mới sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Đồng chí Bùi Huy Thành, đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này phát biểu

Đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ trong đợt này, đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả của tập thể cơ quan, đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Huy Thành hứa sẽ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.