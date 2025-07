Dòng chảy thông tin Lâm Đồng: Đảm bảo an toàn cho du khách trong thời điểm bão số 3 (bão Wipha) Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng - ông Nguyễn Văn Lộc đã ký công văn khẩn gửi đến các xã, phường và đặc khu Phú Quý yêu cầu đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong thời điểm bão số 3 (bão Wipha) đang diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công điện số 3550/CĐ-BVHTTDL ngày 19/7/2025 về việc tập trung ứng phó với bão số 3 năm 2025 và UBND tỉnh Lâm Đồng tại Công điện số 370/CĐ-UBND ngày 20/7/2025 về việc ứng phó với bão số 3 (Bão Wipha).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 3 (bão Wipha) đang có diễn biến rất phức tạp, cường độ mạnh, dự kiến ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Vì vậy, để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão gây ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng khẩn trương triển khai thực hiện các đơn vị kinh doanh du lịch theo dõi sát tình hình thời tiết tại địa phương, chủ động cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng, kịp thời khuyến cáo, điều chỉnh hoặc dừng các hoạt động du lịch khi có diễn biến thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến sự an toàn của du khách.

Bên cạnh đó, triển khai các phương án phòng chống bão, có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho du khách. Trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, tăng cường lực lượng cứu hộ, treo cờ báo bão tại các khu vực ven biển; không tổ chức các hoạt động dịch vụ trên biển, thể thao trên biển để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách đến khi có thông báo của cơ quan chức năng khi bão đã đi qua.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, bố trí nhân sự trực 24/24 để tiếp nhận và xử lý thông tin, hỗ trợ du khách kịp thời trong các tình huống bất thường. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn du khách chấp hành các cảnh báo, khuyến cáo từ cơ quan chức năng; không di chuyển, tham gia các hoạt động du lịch tại khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác hướng dẫn, di chuyển, sơ tán du khách khỏi các khu vực nguy hiểm khi cần thiết. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 39/SVHTTDL-QLDL ngày 11/7/2025 về việc chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và phục vụ khách du lịch trong mùa du lịch hè và mua mưa bão năm 2025.