Văn hóa - Giải trí Lâm Đồng đạt nhiều giải cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm Khép lại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn Lâm Đồng đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật khi đạt nhiều thành tích ấn tượng ở các nội dung thể thao, văn hóa, nghệ thuật, trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa Chăm.

Không gian văn hóa Chăm tỉnh Lâm Đồng tại ngày hội

Diễn ra từ ngày 26 - 28/6, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm quy tụ khoảng 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên quần chúng đến từ 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm trong đời sống đương đại.

Ban Tổ chức ngày hội trao các giải cho các nghệ nhân, diễn viên

Tham dự ngày hội, đoàn Lâm Đồng đã xuất sắc đạt được 4 giải A ở các nội dung: Trưng bày, giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm; giới thiệu Lễ hội phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar đạo Bàlamôn của người Chăm Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng; tiết mục nghệ thuật “Về miền đất tháp” và “Pô Nai”.

Phần biểu diễn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar đạo Bàlamôn của người Chăm Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Ngoài ra, đoàn Lâm Đồng còn đạt 4 giải B ở các nội dung: múa “Hồn đất”; trình diễn dệt thổ cẩm, làm gốm truyền thống và gốm mỹ nghệ; phần thi hoạt động hướng dẫn du lịch cộng đồng “Tham quan, trải nghiệm tìm hiểu văn hóa Chăm tại tháp Pô Sah Inư”; trình diễn trang phục truyền thống Chăm “Sắc màu đất tháp”. Giải C cho tiết mục hát múa “Người Chăm vui hội”.

Ở nội dung thể thao gồm: bóng đá, bóng chuyền, đội nước, kéo co, đẩy gậy, các vận động viên đoàn Lâm Đồng cũng mang về 10 huy chương các loại.

Nghệ nhân Mã Thị Thuận trình diễn nghề dệt truyền thống của đồng bào Chăm tỉnh Lâm Đồng

Những kết quả đạt được tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI là minh chứng cho tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, những người đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời, khẳng định hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Chăm gắn với phát triển văn hóa và du lịch của địa phương. Đây cũng là động lực để tỉnh tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Chăm, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới.