Thương mại - Dịch vụ Lâm Đồng đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2026, trong đó xác định đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và phân phối sản phẩm, hàng hóa Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cuộc vận động khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam

Theo kế hoạch, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

Việc triển khai cuộc vận động trong tình hình mới sẽ góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong các cấp công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để kế hoạch đi vào thực tiễn, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu tuyên truyền sâu rộng trong các cấp công đoàn về cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện cuộc vận động.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, phân phối sản phẩm, hàng hóa Việt Nam

Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn tập trung khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Cùng với phát triển thị trường, công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được tăng cường, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, hàng hóa sản xuất trong nước.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, phân phối sản phẩm, hàng hóa Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, phân phối sản phẩm; thúc đẩy thị trường trong nước phát triển, góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Lâm Đồng tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đi vào chiều sâu

Cùng với quảng bá hàng Việt, các cấp công đoàn phát huy vai trò tham gia của công đoàn cơ sở trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt, hỗ trợ đào tạo, tổ chức tập huấn cho đoàn viên, người lao động về ứng dụng thương mại điện tử, kỹ năng livestream bán hàng trên mạng xã hội…

Theo đó, sản phẩm OCOP tiếp tục được định hướng phát triển theo chiều sâu, chất lượng, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề nghị đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển quản lý chất lượng sản phẩm OCOP; tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm Việt Nam chất lượng; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…