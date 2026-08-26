Du lịch Lâm Đồng đẩy mạnh xúc tiến du lịch, kết nối thị trường Nga Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC) 2026, ngày 25 - 26/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Famtrip, đưa đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát sản phẩm, dịch vụ và điểm đến tại địa phương.

Đoàn Famtrip gồm các công ty lữ hành đến từ nước Nga tham gia khảo sát, trải nghiệm nhiều sản phẩm, dịch vụ và điểm đến tại Đông Lâm Đồng

Chương trình tập trung giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng, đồng thời tăng cường kết nối với các thị trường khách quốc tế, trong đó có thị trường Nga.

Đoàn Famtrip gồm các đại diện (buyers) là lãnh đạo, cán bộ điều hành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành đến từ Nga. Các thành viên tham gia khảo sát, trải nghiệm nhiều sản phẩm, dịch vụ và điểm đến tại khu vực Phan Thiết, Mũi Né và các địa bàn phụ cận.

Theo chương trình, đoàn khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại NovaWorld Phan Thiet và một số cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch; tham quan Tháp Chăm Pô Sah Inư, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử của đồng bào Chăm và khả năng khai thác những giá trị này để phát triển sản phẩm du lịch.

Đoàn cũng trải nghiệm cung đường ven biển Mũi Né - Hòa Thắng, khảo sát sản phẩm tại điểm tham quan Bàu Trắng U&ME, tham quan Lâu Đài Rượu Vang và tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Mũi Né. Trong chương trình, các thành viên đoàn có dịp lưu trú, giao lưu, trao đổi với các doanh nghiệp du lịch địa phương.

Đoàn Famtrip đánh giá cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng tại Tiến Thành và Mũi Né

Qua khảo sát thực tế, các thành viên đoàn đánh giá cao sự đa dạng của sản phẩm du lịch Lâm Đồng, nhất là những sản phẩm gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, kiến trúc và trải nghiệm.

Bà Iurina Irina, đại diện Công ty Russian Express cho biết, cơ sở hạ tầng, giao thông và cơ sở lưu trú tại Mũi Né nói riêng, Lâm Đồng nói chung đã đa dạng hơn trước. Riêng Mũi Né được du khách Nga ưa chuộng nhờ khí hậu ôn hòa, tốt cho sức khỏe cùng hệ thống dịch vụ chất lượng.

Trong chuyến trở lại lần này, công ty mong muốn tìm kiếm những sản phẩm mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của du khách, đồng thời kết nối xây dựng tour, tuyến và mở rộng khả năng đưa khách quốc tế đến Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế là hoạt động thiết thực trong xúc tiến, quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường khách.

Thông qua đợt khảo sát, các thành viên của đoàn Famtrip sẽ tiếp tục xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích của nhiều tệp khách hàng

“Thời gian tới, ngoài thị trường khách Nga, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành ở các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Bắc Âu…”, ông Nguyễn Linh Vũ cho biết.

Theo đó, việc mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa dòng khách quốc tế đến Lâm Đồng.

Các điểm đến vui chơi, giải trí, các sản phẩm dịch vụ đi kèm cũng được đoàn Famtrip quan tâm tìm hiểu

Tại chương trình gặp gỡ, giao lưu với đoàn Famtrip, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Lâm Đồng đang sở hữu không gian du lịch kết hợp chuỗi tài nguyên từ đại ngàn đến biển khơi.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội du lịch Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho đoàn Famtrip đến từ Nga

Với hệ sinh thái độc đáo đại ngàn - cao nguyên - biển xanh, Lâm Đồng có điều kiện tạo nên những hành trình trải nghiệm liên hoàn, khác biệt và hấp dẫn du khách.

Riêng Mũi Né, với thương hiệu “thủ đô resort” và các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách, nhất là khách quốc tế.

Chuyến khảo sát của đoàn Famtrip quốc tế lần này tạo cơ hội để các đơn vị du lịch địa phương kết nối, giới thiệu sản phẩm, điểm đến và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp du lịch địa phương tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của đối tác, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho mùa đón khách quốc tế trú đông sắp tới.