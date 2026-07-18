Dòng chảy thông tin Lâm Đồng đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa có văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt nhân chứng và khảo sát mộ liệt sĩ (ảnh tư liệu)

Theo UBND tỉnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, song tiến độ triển khai tại một số địa phương còn chậm, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu; công tác phối hợp và huy động nguồn lực còn hạn chế.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành xác định đây là trách nhiệm chính trị của cả hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất để hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh nhằm lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch, huy động sự tham gia của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các lực lượng xã hội trong việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tập trung phân tích, đối chứng tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh vùng, tìm kiếm, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ và mộ liệt sĩ tập thể.

Cùng với đó, các địa phương triển khai đồng bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ; đẩy nhanh thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào Ngân hàng Gen, phục vụ công tác xác định danh tính. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ở các địa phương có nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 15/11/2026. Công an tỉnh triển khai hoàn thành kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn trong năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.