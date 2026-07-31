An sinh - Cuộc sống Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải Trước thực tế gần 30% đơn vị hành chính cấp xã chưa hoàn tất lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc ký hợp đồng, không để gián đoạn công tác vệ sinh môi trường.

Đến cuối tháng 7/2026, khoảng 70% đơn vị hành chính cấp xã tại Lâm Đồng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải

Tiến độ còn chậm

Xã Di Linh là địa bàn có bãi rác Gung Ré, nơi từng tiếp nhận và xử lý rác thải của phần lớn các xã khu vực Di Linh trước đây. Bãi rác rộng khoảng 2 ha, nằm cạnh Quốc lộ 28.

Dù đã dừng tiếp nhận rác từ cuối năm 2025, khu vực này vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng đốt rác trái phép. Nhiều thời điểm, rác cháy âm ỉ, phát tán khói và mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang rừng thông lân cận.

Theo lãnh đạo UBND xã Di Linh, từ đầu năm 2026 đến nay, khoảng 300 tấn rác phát sinh mỗi tháng được vận chuyển, lưu giữ tạm thời tại khu vực nhà máy xử lý rác trên địa bàn.

Việc tập kết, xử lý rác thải tại bãi rác Gung Ré, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng từ đầu năm 2026 tới nay bộc lộ nhiều bất cập

Tuy nhiên, việc xử lý chưa thể triển khai do địa phương chưa hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng. Đầu tháng 7/2026, xã đã ký hợp đồng gói thầu thu gom, vận chuyển rác thải, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai lựa chọn đơn vị xử lý theo quy định.

Tại xã vùng sâu Sơn Điền, việc lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới dừng ở bước lập dự toán. Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Điền Vũ Đức Nhuần, lượng rác phát sinh trên địa bàn rất ít do người dân chủ yếu tự phân loại, xử lý tại hộ gia đình. Địa phương cũng duy trì thường xuyên các phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp nên cảnh quan môi trường cơ bản được bảo đảm.

Bộ mặt nông thôn xã Sơn Điền sạch đẹp dù địa phương này chưa thực hiện ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Ông Nhuần cho biết Sơn Điền là xã đặc biệt khó khăn nên việc huy động người dân đóng phí thu gom rác gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, nếu tổ chức thu gom tập trung thì rác phải vận chuyển gần 40 km đến khu xử lý tại Gung Ré, xã Di Linh với chi phí rất lớn và không bảo đảm hiệu quả. Vì vậy, địa phương tiếp tục tuyên truyền người dân xử lý rác tại nguồn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, đến cuối tháng 7/2026, toàn tỉnh có 47/124 xã, phường, đặc khu hoàn tất ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hiện có 40 địa phương đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và 37 địa phương chưa thực hiện ký hợp đồng.

Như vậy, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoảng 70% đơn vị hành chính cấp xã tại Lâm Đồng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ.

Trong khi đó, gần 30% đơn vị cấp xã vẫn chậm tiến độ, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa như Tà Hine, Đinh Trang Thượng, Đắk Wil, Quảng Phú, Hàm Thuận, Hàm Thuận Nam, Phan Sơn…

Không để gián đoạn thu gom rác

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, việc triển khai còn chậm do nhiều địa phương chưa hoàn thiện hồ sơ, dự toán và còn lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc phân cấp theo Nghị định số 104/2025/NĐ-CP cũng làm thay đổi thẩm quyền phê duyệt một số nội dung, khiến nhiều địa phương phải chờ điều chỉnh các văn bản liên quan.

Rác thải tại khu vực đô thị phía Tây Lâm Đồng nhiều thời điểm thu gom chậm trễ, gây mất mỹ quan đô thị

Bên cạnh đó, một số đơn vị xử lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia đấu thầu hoặc đặt hàng. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, lượng rác phát sinh ít nhưng khoảng cách vận chuyển lớn làm tăng chi phí, khiến doanh nghiệp không mặn mà tham gia cung ứng dịch vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nguyên nhân chủ yếu vẫn là yếu tố chủ quan. Một số địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, dẫn đến chậm lập dự toán, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Tiến độ lựa chọn đơn vị thu gom, xử lý rác thải tại Lâm Đồng đã có chuyển biến nhưng còn khá chậm

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt dự toán và lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Đối với những địa phương còn khó khăn, UBND tỉnh yêu cầu chủ động tháo gỡ theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn, xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục, tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh.

Việc đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại các địa phương của Lâm Đồng

Việc sớm hoàn tất lựa chọn và ký hợp đồng cung ứng dịch vụ không chỉ bảo đảm công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt diễn ra liên tục mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.