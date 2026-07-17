Nông nghiệp - Nông thôn Lâm Đồng định hướng phát triển bền vững ngành hồ tiêu Ngày 17/7, tại UBND xã Đức An, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững tỉnh Lâm Đồng”.

Toàn cảnh Hội thảo “Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững tỉnh Lâm Đồng”

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp phát triển ngành hồ tiêu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.

Lâm Đồng hiện là một trong những địa phương có quy mô sản xuất hồ tiêu lớn của cả nước với khoảng 37.191 ha, trong đó có hơn 33.400 ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 85.000 tấn mỗi năm.



Nhiều vùng sản xuất đã áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Rainforest; từng bước xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, hình thành các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ và nghiên cứu, phát triển các giống hồ tiêu mới.

Tuy nhiên, ngành hồ tiêu vẫn đứng trước nhiều thách thức như: sản xuất còn phân tán, nguy cơ phát triển diện tích tự phát, tỷ lệ sản phẩm đạt chứng nhận còn thấp, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Vũ Đình Cường nhấn mạnh, phát triển hồ tiêu trong giai đoạn tới cần chuyển từ tư duy tăng diện tích, tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giảm chi phí, quản lý rủi ro và gia tăng giá trị; tập trung xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, có truy xuất nguồn gốc, gắn với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về xu hướng thị trường, yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và các giải pháp quản lý giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân canh tác, thu mua hồ tiêu thảo luận tại hội thảo

“ Một trong những định hướng trọng tâm được hội thảo xác định là xây dựng thương hiệu Hồ tiêu Lâm Đồng trên nền tảng chỉ dẫn địa lý “Hồ tiêu Đắk Nông”, gắn với chất lượng, an toàn, trách nhiệm và phát triển bền vững, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị

Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị đã ký kết chuyển giao bản quyền giống hồ tiêu phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển giống; đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác thu mua nguyên liệu hồ tiêu đạt chứng nhận.