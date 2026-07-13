Xây dựng Đảng Lâm Đồng dự Hội nghị sơ kết ngành Nội chính Đảng toàn quốc Sáng 13/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Nội chính Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cấp ủy các địa phương, chủ động tham mưu xử lý nhiều vụ việc, vụ án, nhiệm vụ trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật, Ban Nội chính các địa phương như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn.

Việc triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, họp trực tuyến, cơ sở dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tổ chỉ đạo 751 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng nhằm tập trung chỉ đạo xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thông qua hoạt động của Tổ chỉ đạo, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được rà soát, phân loại để đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, thúc đẩy tiến độ các dự án và hạn chế thất thoát, lãng phí.

Theo đánh giá của Ban Nội chính Trung ương, đây là những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm sáng tạo, có giá trị tham khảo cao để các địa phương nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương trong công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của cấp ủy trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu Ban Nội chính các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý hiệu quả các vụ việc, vụ án phức tạp, không để phát sinh "điểm nóng", bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu, từ sớm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu các Ban Nội chính tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Ban Nội chính các địa phương cần phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu của cấp ủy trong việc theo dõi, đôn đốc, phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không để tồn đọng, kéo dài.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi; tăng cường phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được thực tiễn chứng minh hiệu quả, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của ngành Nội chính Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.