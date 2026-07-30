Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng gắn KPI để tăng tốc trên từng lĩnh vực, địa bàn Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát lại chỉ tiêu, kế hoạch ở tất cả lĩnh vực, địa bàn, từ đó, gắn KPI để đánh giá từng cá nhân, từng nhóm kết quả.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Chiều 30/7, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu gắn KPI cho từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và từng cá nhân để đánh giá từng nhóm kết quả

Chỉ đạo mở đầu phiên họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, kinh tế- xã hội trong 7 tháng có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu quan trọng vẫn còn đạt thấp và lúng túng trong quá trình triển khai.

Đó là giải ngân vốn đầu tư công; sắp xếp, sử dụng, quản lý các tài sản dôi dư sau sáp nhập; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Các sở, ngành, đơn vị tham dự phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tới đây, Lâm Đồng sẽ triển khai đánh giá KPI trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương và từng cá nhân. Do vậy, không ai khác, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực, quyết liệt trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

“ Các đơn vị, địa phương rà soát lại tất cả các lĩnh vực, chỉ tiêu thực hiện, từ đó, gắn KPI đánh giá toàn diện các nhóm kết quả. Vấn đề nào còn lúng túng phải báo cáo UBND tỉnh để hỗ trợ kịp thời. Tất cả vào cuộc quyết tâm, quyết liệt để tăng tốc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Theo đánh giá, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của Lâm Đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn bảo đảm tiến độ thời vụ. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Các hoạt động, chương trình giới thiệu, kích cầu du lịch được đẩy mạnh, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

Thu ngân sách nhà nước có nhiều tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh thu hút được nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư lớn. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng cao.

Công tác an sinh xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục... tiếp tục được chú trọng. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo tiến độ thực hiện các lĩnh vực liên quan

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Các dự án lĩnh vực năng lượng tái tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các thủ tục liên quan để hòa lưới điện quốc gia.

Tính đến hết tháng 7/2026, thu ngân sách nhà nước tại Lâm Đồng thực hiện hơn 20.500 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán địa phương. Toàn tỉnh thu hút 52 dự án đầu tư cấp mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 166.000 tỷ đồng và 2,7 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện gần 115.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đón hơn 14,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,6% so với năm 2025. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 21,96% so cùng kỳ.

Tại phiên họp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung phân tích, đánh giá những "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế- xã hội. Nhiều giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng GRDP "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, thu hút du lịch cũng được các đơn vị đề xuất.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út báo cáo tiến độ tháo gỡ khó khăn các dự án liên quan lĩnh vực năng lượng

Về vốn đầu tư công, các đơn vị, địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về giá đất, bồi thường tái định cư... đẩy nhanh các dự án. Các địa phương rà soát lại toàn bộ khu đất công, hiện trạng sử dụng, từ đó, tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Về tăng trưởng kinh tế, các đơn vị đang đẩy mạnh tiến độ quy hoạch chung xã, hệ thống hạ tầng giao thông. Việc tháo gỡ khó khăn, cấp chủ trương đầu tư cho các dự án cũng được đẩy mạnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San thông tin về kế hoạch triển khai chương trình Festival Hoa Đà Lạt

Nhiều đơn vị liên quan đã phối hợp với nhà đầu tư, địa phương tiền thẩm định các thủ tục, hồ sơ pháp lý để khi đủ điều kiện, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Các sở, ngành, địa phương báo cáo kế hoạch kích cầu du lịch, hoạt động xúc tiến đầu tư ngay sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Về phía các Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ trì họp nghiên cứu thật kỹ để giải quyết vướng mắc trong vấn đề xử lý tài sản công, dôi dư. Từ khâu định giá, cho thuê đến chuyển đổi mục đích sử dụng cần đẩy mạnh đúng quy trình, tiến độ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các địa phương chấn chỉnh lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp

Đối với tài sản đất công, các địa phương rà soát, đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tùy vào thẩm quyền, các đơn vị đẩy nhanh phương án tháo gỡ khó khăn để đưa vào khai thác, sử dụng hợp lý.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung xã

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường, đặc khu vào cuộc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước để tăng thu cho tỉnh. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với thống kê cơ sở rà soát kịch bản tăng trưởng, từ đó, bám sát để đẩy mạnh tăng tốc các lĩnh vực.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Về giải quyết thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai tại các địa phương phải chấn chỉnh ngay, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác giải quyết khiếu nại về bồi thường tái định cư cần giải quyết triệt để.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp tốt việc xử lý tình trạng buông lỏng trong lấn chiếm đất đai, nhất là lĩnh vực lâm nghiệp. Các xã, phường xác định quy mô các dự án để đưa vào quy hoạch chung của địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh lĩnh vực cải cách hành chính

Các địa phương quản lý chặt chẽ các đội tàu, tàu cá không được cấp giấy chứng nhận ra khơi. Ban quản lý cảng cá khẩn trương đầu tư hoàn thiện khu vực neo đậu, bảo đảm an toàn về người, tài sản cho ngư dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, mọi kế hoạch, "điểm nghẽn" ở tất cả các lĩnh vực đã rõ hết rồi. Kết quả còn chậm trễ phần lớn là do tâm lý chủ quan của con người.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết tâm, chạy đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

“ Quan trọng nhất bây giờ là vấn đề con người. Tới đây, Lâm Đồng sẽ rất quyết liệt trong công tác cán bộ. Cá nhân nào không làm được, không đáp ứng yêu cầu, Lâm Đồng sẽ kiên quyết thay thế. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý, trong quý III/2026, không còn con đường nào khác, tất cả các sở, ngành, địa phương phải chạy đua. Bởi vì, nếu đồng lòng quyết tâm, tháo gỡ khó khăn đối với những nội dung đang vướng mắc, Lâm Đồng có thể tự tin tiệm cận mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số".

Trước hết, về lĩnh vực công nghiệp, Sở Công thương chủ trì theo dõi, bám sát tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục pháp lý cho các dự án, nhất là lĩnh vực năng lượng. Sở, ngành, địa phương liên quan để hồ sơ chậm trễ, đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, vào cuộc quyết tâm tháo gỡ rốt ráo nhiều nội dung thuộc thẩm quyền như: thuê đất, sử dụng đất, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Đơn vị phối hợp với lực lượng liên quan tích cực phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là lĩnh vực nông sản tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động trong vấn đề sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. Hiện nay, thẩm quyền thuộc về các địa phương nên các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong xử lý, tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.

Các sở, ngành, đơn vị tham dự phiên họp

Các xã, phường vào cuộc chịu trách nhiệm làm việc với các chủ đầu tư liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Lâm Đồng không cho phép tình trạng tháo gỡ xong để đó, gây lãng phí nguồn lực của địa phương.

Riêng giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt, nhưng các đơn vị, địa phương vẫn còn chủ quan. Hết tháng 7/2026, Văn phòng UBND tỉnh phê bình ngay các đơn vị, chủ đầu tư có khối lượng không đạt theo yêu cầu.