Quốc phòng - An ninh Lâm Đồng giành nhiều giải cao tại Hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không Ngày 21/8, tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, Quân khu 7 tổ chức bế mạc Hội thi bắn đạn thật lực lượng Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân, Phòng không kiêm nhiệm năm 2026.

Lực lượng phòng không Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ phải qua) nhận Bằng khen đạt giải Ba toàn đoàn

Diễn ra từ ngày 18 đến 21/8, hội thi có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7. Các đội tranh tài ở 4 nội dung: Đại đội Dân quân tự vệ pháo phòng không 37mm-1 thực hành làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bắn mục tiêu bay thấp ban ngày; Trung đội súng máy phòng không 12,7mm bộ đội chủ lực thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bắn mục tiêu bay thấp ban ngày; Trung đội Dân quân súng máy phòng không 12,7mm và Khẩu đội kiêm nhiệm súng máy phòng không 12,7mm Bộ đội Biên phòng thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bắn mục tiêu bóng neo cố định.

Sau 3 ngày tranh tài, Ban Tổ chức điều hành hội thi chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ trọng tài, giám sát nắm chắc quy chế, nội dung, điều kiện bài bắn; tổ chức điều hành, chấm thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá thực chất kết quả của từng đội.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 (thứ 4 từ phải qua) chụp hình lưu niệm với các đội thi thuộc lực lượng phòng không Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện nghiêm túc và quyết tâm cao, các đội thuộc LLVT tỉnh Lâm Đồng đã giành nhiều thành tích nổi bật. Trung đội Dân quân súng máy phòng không 12,7mm xã Ninh Gia đạt giải Nhì; Đại đội Dân quân pháo phòng không 37mm-1 xã Đức Trọng đạt giải Ba; Khẩu đội kiêm nhiệm súng máy phòng không 12,7mm Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt giải Nhì.

Đặc biệt, lực lượng phòng không Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đạt giải Ba toàn đoàn. Kết quả trên góp phần khẳng định chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị và năng lực thực hành, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không thuộc LLVT tỉnh.