Văn hóa - Giải trí Lâm Đồng giành quyền vào Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2026 Đội U17 Lâm Đồng đã chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2026 sau khi kết thúc vòng loại với vị trí thứ 2 Bảng D.

Niềm vui của Ban Huấn luyện và các cầu thủ Lâm Đồng khi giành quyền vào Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2026

Ngày 10/7, ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng cho biết, U17 Lâm Đồng đã có một hành trình thi đấu đầy nỗ lực tại vòng loại khi rơi vào Bảng D cùng nhiều đối thủ mạnh như: LPBank HAGL, Học viện Nutifood, Đồng Nai, Khánh Hòa và TTTT Thống Nhất.

Ở vòng loại, đội bóng trẻ Lâm Đồng tạo dấu ấn ngay trong trận ra quân với chiến thắng ấn tượng 8 - 0 trước U17 Khánh Hòa. Sau đó, đội tiếp tục giành các chiến thắng quan trọng trước Đồng Nai và TTTT Thống Nhất ở cả hai lượt trận.

Dù không thể giành điểm trước 2 ứng cử viên hàng đầu là LPBank HAGL và Học viện Nutifood, các cầu thủ Lâm Đồng vẫn thi đấu đầy quyết tâm, đặc biệt ở lượt về chỉ để thua với cách biệt tối thiểu trước các đối thủ mạnh.

Kết thúc vòng loại, U17 Lâm Đồng xếp thứ 2 tại Bảng D, sau U17 LPBank HAGL và giành quyền vào Vòng chung kết



Kết thúc vòng loại, U17 Lâm Đồng xếp thứ 2 tại Bảng D, sau U17 LPBank HAGL, qua đó chính thức giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2026.

Ông Lê Trí Dũng cho biết, thành tích này là kết quả của quá trình đầu tư, đào tạo bài bản, sự nỗ lực của tập thể Ban Huấn luyện và các cầu thủ trong suốt thời gian qua. Đây cũng là động lực để bóng đá trẻ Lâm Đồng tiếp tục phát triển, tạo nguồn lực kế cận cho bóng đá tỉnh trong tương lai.

Theo ông Lê Trí Dũng, thời gian tới, Ban Huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện lực lượng theo đúng quy định của Ban Tổ chức, đồng thời tập trung nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật và chuẩn bị tốt nhất cho Vòng chung kết.

Kết thúc vòng loại, 12 đội bóng giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2026 gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel I, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An, PVF, SHB Đà Nẵng, Huế, Lâm Đồng, Đồng Nai, CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và đội chủ nhà LPBank HAGL.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 16 - 29/7 tại sân Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất cả nước tranh tài.