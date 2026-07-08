Đời sống Lâm Đồng hành động vì mục tiêu kế hoạch hóa gia đình toàn cầu Ngày 8/7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cam kết tham gia chương trình Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) toàn cầu đến năm 2030 trên phạm vi toàn tỉnh.

Phổ biến kiến thức về KHHGĐ cho phụ nữ tại Trạm y tế xã D'ran

Chương trình hành động nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, an toàn, công bằng và có chất lượng các dịch vụ KHHGĐ. Đối tượng hướng đến là nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó đặc biệt chú trọng đến nhóm vị thành niên và thanh niên.

Cấy que tránh thai miễn phí cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, thanh niên so với năm 2025.

Đồng thời, 90% cơ sở cung cấp dịch vụ KHHGĐ đạt chuẩn chất lượng và 100% trạm y tế cấp xã cung cấp dịch vụ lâm sàng, duy trì cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số.

Cộng tác viên dân số xã Lạc Dương tuyên truyền vận động KHHGĐ cho các gia đình trẻ

Để đạt các chỉ tiêu này, UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: tăng cường tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại; ứng dụng công nghệ số; đổi mới giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính trong nhà trường; củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở và đẩy mạnh xã hội hóa. Kinh phí thực hiện được lồng ghép từ ngân sách nhà nước và chương trình mục tiêu quốc gia về Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Sở Y tế được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các địa phương tổ chức triển khai, đôn đốc và giám sát thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.