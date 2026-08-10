Thuế - Tài chính Lâm Đồng hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới Chính sách thuế mới đối với hộ, cá nhân kinh doanh đang được hoàn thiện theo hướng đơn giản thủ tục, tăng ứng dụng công nghệ. Tại Lâm Đồng, ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người kinh doanh tiếp cận chính sách, thực hiện đúng nghĩa vụ, giảm chi phí tuân thủ.

Hệ thống chính sách thuế mới đối với hộ, cá nhân kinh doanh đang được hoàn thiện theo hướng đơn giản thủ tục

Một hồ sơ khai thuế cho nhiều kênh kinh doanh

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến hộ và cá nhân kinh doanh.

Điểm đáng chú ý là thủ tục đăng ký, kê khai và nộp thuế được đơn giản hóa đáng kể. Theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC, đối với hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện đăng ký thông qua thủ tục đăng ký kinh doanh, người nộp thuế chỉ cần nộp hồ sơ khai thuế lần đầu và hoàn thành thủ tục đăng ký thuế.

Quy định này giúp giảm một bước thủ tục, nhất là đối với những cá nhân mới bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Đối với hoạt động thương mại điện tử, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP mở rộng cơ chế để các nền tảng có chức năng đặt hàng, thanh toán trực tuyến thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh trong những trường hợp thuộc diện áp dụng. Qua đó, người kinh doanh có thể giảm thao tác kê khai, cũng như hạn chế sai sót khi thực hiện nghĩa vụ thuế.



Ngành Thuế tập huấn các chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh

Một thay đổi được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là cách kê khai đối với hoạt động kinh doanh đa kênh. Theo quy định mới, dù một cá nhân có nhiều cửa hàng ở các địa bàn khác nhau, đồng thời bán hàng qua mạng xã hội, website hay sàn thương mại điện tử thì vẫn thực hiện một hồ sơ khai thuế.

Doanh thu từ các hoạt động được tổng hợp để xác định nghĩa vụ thuế. Cách làm này vừa giúp cơ quan thuế quản lý thống nhất, vừa giúp hộ kinh doanh dễ theo dõi tổng doanh thu và xác định mình có thuộc ngưỡng chịu thuế hoặc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hay không.



Thông tin người nộp thuế cũng từng bước được quản lý thống nhất thông qua mã định danh cá nhân. Dù hoạt động ở nhiều địa điểm hoặc nhiều nền tảng khác nhau, người kinh doanh được quản lý bằng một mã số thuế gắn với mã định danh cá nhân, góp phần đồng bộ dữ liệu và giảm tình trạng thông tin phân tán.

Lâm Đồng tăng hỗ trợ, giảm áp lực cho hộ kinh doanh

Tại Lâm Đồng, việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đã được ngành Thuế triển khai từ sớm. Toàn tỉnh từng quản lý hơn 83.000 hộ kinh doanh, vì vậy quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang phương thức quản lý dựa trên doanh thu thực tế là khối lượng công việc lớn, tác động trực tiếp đến hàng chục nghìn người kinh doanh.

Thời gian qua, 13 Thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tăng cường hướng dẫn người dân kê khai, ghi chép doanh thu, đăng ký tài khoản thanh toán và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt gần 70%.

Các ngân hàng hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận, sử dụng ứng dụng thuế

Theo ông Trần Phương, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế, cơ quan thuế xác định việc đồng hành, hướng dẫn hộ kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng. Từ đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến cài đặt, sử dụng eTax Mobile đều được cơ quan thuế hướng dẫn để hộ kinh doanh từng bước thích nghi với phương thức quản lý mới.

Thực tế, quá trình chuyển đổi vẫn đặt ra không ít khó khăn đối với một bộ phận hộ kinh doanh, nhất là những hộ quy mô nhỏ, chưa quen ghi chép sổ sách, sử dụng phần mềm hoặc thực hiện các thủ tục điện tử.

Vì vậy, ngành Thuế Lâm Đồng đang duy trì nhiều hình thức hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương, ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ người nộp thuế.

Ứng dụng eTax Mobile tiếp tục được xác định là một trong những công cụ quan trọng. Trên ứng dụng, người nộp thuế có thể theo dõi nghĩa vụ thuế, các khoản đã nộp, thông báo của cơ quan thuế và thực hiện nhiều thủ tục mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế.



Người dân được hướng dẫn tại Thuế cơ sở 2, tỉnh Lâm Đồng

Theo ngành Thuế, mục tiêu của những thay đổi lần này không chỉ là nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu mà quan trọng hơn là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ người nộp thuế. Khi thủ tục được đơn giản, dữ liệu được kết nối và phần lớn thao tác có thể thực hiện trên môi trường điện tử, hộ kinh doanh sẽ có thêm điều kiện tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với một địa bàn có số lượng hộ, cá nhân kinh doanh lớn như Lâm Đồng, việc chính sách thuế ngày càng minh bạch, đơn giản và thuận tiện được kỳ vọng sẽ tạo nền để khu vực kinh tế hộ từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.