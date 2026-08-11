Chính trị Lâm Đồng: Hoàn thành sớm hơn 3 tháng chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ Chiều 11/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), Ban Chỉ đạo đã hoàn thành chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Kết quả này sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra (thời hạn tỉnh giao ngày 15/11/2026).

Chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã huy động các lực lượng triển khai đồng bộ việc tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, hiện đã quy tập 13 hài cốt liệt sĩ và đang tiếp tục khảo sát địa bàn theo các thông tin được cung cấp.

Đối với công tác lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin là 4.776 mộ. Kết quả các lực lượng chức năng đã khai quật 100% mộ, đã lấy được 3.625 mẫu, đạt 75,9%. 1.151 mộ không lấy được mẫu sinh phẩm hoặc mẫu không đủ điều kiện giám định ADN.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từ rà soát danh sách, xác định vị trí phần mộ đến lấy mẫu, bảo quản và hoàn thiện hồ sơ phục vụ giám định ADN. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, khoa học, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ.

Các lực lượng đã lấy được 3.625 mẫu, đạt 75,9%

Điểm đáng chú ý, chiến dịch đã hoàn thành sớm 3 tháng so với thời gian dự kiến, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng tham gia, đồng thời cho thấy quyết tâm của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đằng sau mỗi mẫu hài cốt được thu thập là một câu chuyện về sự hy sinh và một hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm. Vì vậy, việc hoàn thành sớm chiến dịch không chỉ có ý nghĩa về mặt tiến độ mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đây là bước quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục phân tích, đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Từ đó, từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh nhưng nhiều năm qua chưa thể gọi đúng tên, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Để tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ cần sự vào cuộc, chung tay của toàn xã hội

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các bước giám định, đối chiếu ADN; đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.