Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 Sáng 3/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo định kỳ nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời trao đổi những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi họp báo

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Tham dự có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Tạp chí Văn nghệ Lâm Đồng cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự họp báo

Tại họp báo, UBND tỉnh đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,97% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,2%; dịch vụ tăng 8,65%.

Trong 6 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán Trung ương và 54,2% dự toán địa phương. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 51,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,6 tỷ USD, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.074,3 tỷ đồng, bằng 13,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định với tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 914 nghìn ha, trong đó diện tích cây lâu năm chiếm trên 634 nghìn ha. Toàn tỉnh hiện có khoảng 109.500 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó khoảng 1.400 ha ứng dụng nông nghiệp thông minh.

Tổng đàn gia súc đạt gần 2 triệu con, đàn gia cầm khoảng 23,6 triệu con; sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 120 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 13,9 nghìn tấn.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 9,46%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7%. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cấp mới 7 dự án tại các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 403 tỷ đồng; đồng thời thu hút thêm 7 dự án vào các khu công nghiệp, gồm 1 dự án FDI và 6 dự án trong nước.

Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn có 244 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 46.728 tỷ đồng và hơn 515 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy đạt 53,88%.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu, làm rõ các ý kiến của các nhà báo, phóng viên quan tâm

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 97.606,7 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng; doanh thu lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 19.840 tỷ đồng. Tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng đạt khoảng 11,99 triệu lượt, tăng 18,1%; riêng khách quốc tế đạt 825 nghìn lượt, tăng 18,6%. Hiện toàn tỉnh có 4.271 cơ sở lưu trú với 67.674 phòng cùng 99 khu, điểm du lịch và điểm tham quan.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu các vấn đề, nội dung quan tâm cần thông tin

Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, toàn tỉnh có khoảng 2.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng; có 558 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 56.118 tỷ đồng và 0,2 triệu USD, trong đó có 4 dự án FDI.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ các thông tin báo chí quan tâm

Các chỉ tiêu an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và cải thiện. Toàn tỉnh đạt 7,55 bác sĩ và 23 giường bệnh trên một vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 65,55%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 93,65%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 82% và tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

Tại họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành cũng đã trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp nhiều nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm.

Đồng thời, khẳng định quyết tâm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.