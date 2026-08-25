Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng hướng tới trở thành trung tâm sáng tạo, tổ chức các hoạt động văn hóa lớn UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 với chủ đề “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế”

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại để giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người và những nét đặc sắc văn hóa của tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối ngoại; bảo tồn, quảng bá các di sản văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; đồng thời tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa đối ngoại gắn với các lễ hội lớn, sự kiện quốc gia và quốc tế.

Các hoạt động được định hướng gắn với Festival Hoa Đà Lạt, Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên, Festival Văn hóa Chăm, các hoạt động của Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.

Khách du lịch tham gia trải nghiệm bản sắc văn hóa địa phương tại khu du lịch trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt

Tỉnh phấn đấu xây dựng thành công 2 thương hiệu Festival về văn hóa nghệ thuật tầm quốc gia, quốc tế; đón khoảng 36,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,9 triệu lượt; thu hút 47.000 lao động trực tiếp, với khoảng 85% được đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng số.

Định hướng đến năm 2045, Lâm Đồng phấn đấu trở thành trung tâm sáng tạo và tổ chức các hoạt động văn hóa lớn của cả nước, là không gian bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển mạnh mẽ trên nền tảng công nghiệp văn hóa và du lịch mũi nhọn.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tuyên truyền, phổ biến và bồi dưỡng kiến thức về Chiến lược phát triển văn hóa; đa dạng hóa phương thức quảng bá, truyền thông và sản phẩm văn hóa đối ngoại; gắn kết văn hóa đối ngoại với các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân và ngoại giao kinh tế.

Tỉnh cũng định hướng tăng cường gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó mở rộng không gian quảng bá văn hóa và tăng cường kết nối quốc tế.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 5/11 hàng năm.