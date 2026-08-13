Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng khai thác nguồn lực văn hóa cho phát triển du lịch Chiều 13/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiến độ tham mưu, xây dựng các đề án của ngành theo chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, trong năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao 18 nhiệm vụ, gồm các chương trình hành động, nghị quyết, đề án và kế hoạch trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Đến nay, 9/18 nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 4 nhiệm vụ đã trình UBND tỉnh nhưng chưa được phê duyệt; 5 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San phát biểu tại buổi làm việc

Sở đã hoàn thiện và trình UBND tỉnh 3 đề án trong quý III, gồm đề án Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Lâm Đồng gắn với hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; đề án Bảo tồn các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn giá trị di sản văn hóa tiêu biểu quốc gia, quốc tế; đề án Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Sở cũng đang triển khai đề án Phát triển công nghiệp văn hóa và đề án Xây dựng, phát triển mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.

Đối với đề án Kinh tế ban đêm, do khối lượng công việc lớn, tính chất liên ngành và cần khảo sát, nghiên cứu kỹ về khu vực ưu tiên, mô hình, cơ chế chính sách, hạ tầng, an ninh, trật tự, môi trường, đơn vị đề nghị điều chỉnh thời gian trình sang quý IV/2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo nhanh tiến độ các đề án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2026

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2026 cơ bản bám sát tiến độ. Tuy nhiên, một số nội dung về kịch bản, thiết kế và dự toán kinh phí vẫn đang hoàn thiện, cần tiếp tục đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ tổ chức vào cuối năm.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong triển khai nhiệm vụ, đáp ứng cơ bản yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, tập trung hoàn thiện các đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi và bám sát yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Đối với những nhiệm vụ còn vướng mắc, sở cần chủ động phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan để tháo gỡ. Đơn vị xác định rõ thời gian, trách nhiệm thực hiện, tránh để công việc dồn vào cuối năm.