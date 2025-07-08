Pháp luật Lâm Đồng: Khởi tố 2 bị can để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản Sáng 7/8, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can B. N. T. (39 tuổi) và T. T. A. (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị can T.A và N.T bị khởi tố để điều tra tội chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin bước đầu, chiều 29/7 Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh N. T. Đ. (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về việc anh bị ba thanh niên cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, chiều 29/7, khi anh Đ. đang uống nước tại quán cà phê ở thôn Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà ( Lâm Đồng) thì có ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) bước vào quán. Nhóm này đe dọa và lấy đi toàn bộ tài sản là đồ dùng cá nhân và một ít tiền mặt của anh Đ. rồi bỏ đi. Trước khi bỏ đi, những thanh niên này còn dùng tay đánh anh Đ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chưa đến 24 giờ truy xét, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã xác định được hai trong ba người gây ra vụ việc trên là B. N. T. và T. T. A.

Bước đầu, T. và A. khai nhận động cơ vụ việc. Nguyên nhân trong tháng 5/2025, anh Đ. nhiều lần tới quán karaoke nêu trên để hát và có nợ của quán nhưng chưa trả.

Ngày 29/7, khi biết Đ. đang có mặt tại quán cà phê tại thôn Sơn Hà nên B. N. T. đã rủ T. T. A và N. H. T. xuống gặp để đòi nợ. Tại đây, cả ba thanh niên đã chiếm đoạt một túi xách đựng đồ dùng cá nhân của anh Đ. và một số vật dụng.