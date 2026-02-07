Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực tư pháp Sáng 2/7, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.



Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện các kết quả, khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thanh Tài chủ trì tại đầu cầu Lâm Đồng

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tư pháp tại cơ sở.



Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, 6 tháng đầu năm 2026, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và ngành Tư pháp được triển khai quyết liệt, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn ngành tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bộ đã tập trung tham mưu nhiều nhiệm vụ lớn về xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, xử lý những vướng mắc, điểm nghẽn pháp lý.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị

Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với trên 360 hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 548 dự thảo; cơ quan tư pháp địa phương thẩm định 4.590 dự thảo văn bản.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý quy định chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn.



Phát biểu từ đầu cầu Lâm Đồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thanh Tài đã báo cáo tình hình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, Lâm Đồng là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, không gian phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực tư pháp và thi hành án dân sự.



Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thanh Tài đã báo cáo công tác 6 tháng đầu năm tại Lâm Đồng

Với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng tham mưu xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tiếp tục được nâng lên; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ.

Công tác thi hành án dân sự được triển khai quyết liệt, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, Lâm Đồng cũng nhìn nhận còn nhiều khó khăn trong triển khai nhiệm vụ.



Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; triển khai hiệu quả công tác tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp và thi hành án dân sự; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Lâm Đồng trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh nêu ý kiến về công tác thừa phát lại điện tử, kết thúc hoạt động của thanh tra sở, tình trạng chậm trễ trong kết nối liên thông dữ liệu về hộ tịch... Các nội dung này đã được đại diện các cục nghiệp vụ của Bộ Tư pháp trực tiếp giải đáp tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị toàn ngành tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; xác định công tác tư pháp là khâu quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và phục vụ phát triển.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành tư pháp cần tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản; đẩy nhanh rà soát, xử lý điểm nghẽn pháp lý; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phối hợp với địa phương để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.