Thời sự Lâm Đồng kịp thời khắc phục, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lớn, lốc xoáy Công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả do mưa lớn, lốc xoáy tại Lâm Đồng đang được các sở, ngành, địa phương nhanh chóng xử lý, kịp thời hỗ trợ người dân.

Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 8-12/8/2025, tại nhiều khu vực trên địa bàn xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi đến rất to kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Hậu quả gây thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân. Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 3,3 tỷ đồng.

Nhà dân bị tốc mái do mưa, lốc xoáy tại xã Tánh Linh ngày 9/8/2025

Theo UBND tỉnh, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, nhanh chóng xử lý các sự cố và kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Đối với sự cố sạt lở taluy tại hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, sau khi xảy ra sự cố, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND phường và các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và đang thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời, chỉ đạo hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Ngoài ra, công tác quản lý tàu thuyền ở khu vực vùng biển đảo đã được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc. Việc kiểm soát tàu thuyền ra khơi và thông tin liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển được đảm bảo.

Khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ngã đổ cây xanh tại xã Tánh Linh ngày 9/8/2025

Riêng UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, tổ chức thông báo cho người dân biết để chủ động chằng chống nhà cửa đề phòng gió lốc. Các địa phương triển khai lực lượng xung kích rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để trợ giúp, đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Các cây xanh ngã đổ được xử lý nhanh chóng, đảm bảo giao thông thông suốt. Các trụ điện bị gãy đổ được kịp thời khắc phục, bảo đảm khôi phục lưới điện.

Ngoài ra, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sửa chữa lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại trong nông nghiệp như nhà kính, nhà lưới, hoa mùa… để ổn định sản xuất. Nhờ vậy đã giảm thiểu được những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo UBND tỉnh, hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai để đề xuất các phương án hỗ trợ theo quy định.

Trước đó, từ ngày 8-12/8 trên địa bàn tỉnh mưa kết hợp với gió lốc đã làm sạt lở bờ taluy và tốc mái nhiều nhà ở, thiệt hại cây trồng của Nhân dân. Hậu quả khiến 2 người thiệt mạng (hiện tại chưa cập nhật được thông tin chi tiết của các nạn nhân) tại hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ngoài ra, có 1 căn nhà tạm bị thiệt hại hoàn toàn (phục vụ ngồi uống nước giải khát tại hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt); 1 căn nhà ở đường Lữ Gia (phường 9 Đà Lạt cũ) bị ngập nước khiến 1 người không ra ngoài được. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng PC07, Công an tỉnh đã cử 1 lãnh đạo, 1 xe cứu nạn cứu hộ đưa nạn nhân ra khu vực an toàn.