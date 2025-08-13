Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng lan tỏa chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” Chiều 13/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng, và các sở, ngành, địa phương về việc triển khai tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có: Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Mai Văn Bảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại buổi buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh đã thông tin về mục đích yêu cầu của chương trình, tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch và đề xuất các thành phần và số lượng tham gia và các hạng mục theo hướng dẫn của Bộ Công an và Báo Nhân Dân…

Đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng đã góp ý đề xuất một số nội dung về trang phục, các sự kiện phụ trợ trên cung đường đi. Đồng thời, đề nghị tăng cường vận động một số thành phần như sinh viên các trường đại học đóng chân trên địa bàn cùng tham gia...

Sau khi nghe ý kiến của các thành phần tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho rằng, đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Chương trình nhằm động viên phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xây dựng thói quen đi bộ, góp phần giảm khí thải cacbon cho môi trường.

Đồng chí đề nghị cần lan tỏa đến tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh và chuyển tải tinh thần, ý nghĩa của chương trình đến toàn dân.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện chương trình theo kế hoạch. Về phía các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Công an tỉnh và Văn phòng đại diện Báo Nhân dân triển khai các nội dung theo yêu cầu để chương trình diễn ra tốt đẹp.

Đồng chí giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai hoạt động tuyên truyền cổ động và các hoạt động âm nhạc đường phố trong thời gian diễn ra chương trình.

Về phía Tỉnh đoàn được giao phối hợp tổ chức các hoạt động dân vũ, hoạt náo, tạo khí thế trong thời gian diễn ra sự kiện. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tăng cường thông tin trước, trong và sau sự kiện nhằm tạo hiệu ứng tốt về mục đích, ý nghĩa chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Đây cũng là sự kiện giúp lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa, con người Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra từ ngày 25/7 - 16/8/2025. Người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến và đi bộ mỗi ngày, cùng đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa lối sống lành mạnh và giảm phát thải khí carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đặc biệt, vào lúc 6h00 - 7h30 sáng ngày 16/8/2025, người dân tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính sẽ đồng loạt khoác áo đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca và cùng bước đi vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ và bền vững.

Theo cung giờ trên, tại Lâm Đồng sẽ tiếp sóng Lễ thượng cờ Quốc gia tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện đi bộ quanh Hồ Xuân Hương vào lúc 6h30 - 7h30. Tại các địa phương khác trong toàn tỉnh cũng thực hiện theo các nội dung và khung giờ nêu trên theo kế hoạch.

Dự kiến, ít nhất có 5.000 người tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới.