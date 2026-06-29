Tin mới

    An sinh - Cuộc sống

    Lâm Đồng lan tỏa phong trào hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

    Linh Thư 29/06/2026 10:30

    Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương hưởng ứng phong trào “Chung tay vận động, hỗ trợ người thân, người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)”.

    2(1).jpg
    Các đơn vị trao tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn khu vực phía Tây Lâm Đồng

    Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là những trường hợp chưa tham gia hoặc bị gián đoạn thẻ BHYT.

    BHXH tỉnh khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tùy điều kiện thực tế hỗ trợ tiền đóng cho ít nhất một người thân hoặc người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện.

    Trong đó, ưu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người có thu nhập thấp, lao động tự do chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm. Đồng thời, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH, BHYT cho người dân.

    3(1).jpg
    BHXH tỉnh khuyến khích mỗi cá nhân hỗ trợ tiền đóng cho ít nhất một người thân hoặc người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện

    Theo hướng dẫn của BHXH tỉnh, mức hỗ trợ tham gia BHYT hộ gia đình là 683.100 đồng/người đối với thời hạn 6 tháng và 1.366.200 đồng/người đối với thời hạn 12 tháng. Đối với BHXH tự nguyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thể lựa chọn mức hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm đối tượng.

    Phong trào được triển khai đến hết ngày 31/12/2026 và duy trì thường xuyên trong những năm tiếp theo, tập trung cao điểm vào dịp Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7) và các đợt thi đua, hoạt động an sinh xã hội.

    BHXH các cơ sở sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân được hỗ trợ, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

    Linh Thư Linh Thư

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          An sinh - Cuộc sống
          Lâm Đồng lan tỏa phong trào hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO