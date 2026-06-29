An sinh - Cuộc sống Lâm Đồng lan tỏa phong trào hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương hưởng ứng phong trào “Chung tay vận động, hỗ trợ người thân, người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)”.

Các đơn vị trao tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn khu vực phía Tây Lâm Đồng

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là những trường hợp chưa tham gia hoặc bị gián đoạn thẻ BHYT.

BHXH tỉnh khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tùy điều kiện thực tế hỗ trợ tiền đóng cho ít nhất một người thân hoặc người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người có thu nhập thấp, lao động tự do chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm. Đồng thời, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH, BHYT cho người dân.

BHXH tỉnh khuyến khích mỗi cá nhân hỗ trợ tiền đóng cho ít nhất một người thân hoặc người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện

Theo hướng dẫn của BHXH tỉnh, mức hỗ trợ tham gia BHYT hộ gia đình là 683.100 đồng/người đối với thời hạn 6 tháng và 1.366.200 đồng/người đối với thời hạn 12 tháng. Đối với BHXH tự nguyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thể lựa chọn mức hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm đối tượng.

Phong trào được triển khai đến hết ngày 31/12/2026 và duy trì thường xuyên trong những năm tiếp theo, tập trung cao điểm vào dịp Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7) và các đợt thi đua, hoạt động an sinh xã hội.

BHXH các cơ sở sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân được hỗ trợ, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.