Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng lập 12 đoàn công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn hành chính cấp xã Lâm Đồng cử 12 đoàn công tác đến 35 xã, phường nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt về thủ tục hành chính.

Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 12 đoàn công tác đến 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Mục đích là để trực tiếp nắm bắt tình hình hoạt động và hỗ trợ địa phương cấp xã giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua những chuyến thực tế, đoàn công tác đã nắm bắt được khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để tìm hướng tháo gỡ.

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (áo trắng, bìa trái) cùng đoàn công tác đến nắm bắt tình hình Trung tâm Phục vụ hành chính công phường B’Lao. Ảnh: Lam Hồng

Như tại phường B’lao, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết tới 90% hồ sơ nhưng vẫn gặp vướng mắc. Bởi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đơn vị hành chính phường B’Lao lại được thể hiện là (BLao). Đây có thể là lý do khiến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường không thể cập nhật các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Vướng mắc trên đã được địa phương báo cáo khi Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đến làm việc.

Trưởng đoàn công tác - ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - đã giao Sở Khoa học Công nghệ tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết hoặc có đề xuất với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết khó khăn, bất cập nêu trên.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để Trung tâm Phục vụ hành chính công phường B’Lao hoạt động thông suốt, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, những khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền 2 cấp đã được tiếp thu để tìm giải pháp tháo gỡ.

Người dân đi làm thủ tục hành chính tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Lam Hồng

Theo thống kê, tại cấp xã từ ngày 1/7 đến ngày 29/7 đã xử lý 74.563 hồ sơ và đã giải quyết 54.931 hồ sơ.

Trong đó giải quyết trước và đúng hạn 53.422 hồ sơ, đạt tỉ lệ 97,25%; quá hạn 1.509 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 2,75% và 19.632 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn tỉnh Lâm Đồng, tổng số hồ sơ xử lý (từ ngày 1/7 đến ngày 29/7) 31.356 hồ sơ.

Trong đó tiếp nhận mới 23.361 hồ sơ; Kỳ trước chuyển sang 7.995 hồ sơ.

Trong kỳ đã giải quyết 17.376 hồ sơ (trong đó trước và đúng hạn 16.144 hồ sơ, đạt tỉ lệ 92,91% quá hạn 1.232 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 7,09%), đang trong thời hạn giải quyết 13.980 hồ sơ.

Tính đến ngày 31/7, theo đánh giá của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tỉnh Lâm Đồng đang xếp thứ 4/34 với 76,2 điểm.