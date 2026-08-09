Kinh tế Lâm Đồng lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới Sau hơn 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Lâm Đồng từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026 - 2030.

Các đơn vị, địa phương tham gia phát động chương trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tại Lâm Đồng (Ảnh: Lê Phước)

Chuyển đổi số trở thành nền tảng phát triển

Triển khai Nghị quyết số 57, Lâm Đồng đã chuyển từ cách tiếp cận chuyển đổi số thiên về số hóa quy trình sang phát triển đồng bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số nhằm nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của địa phương.

Sau hơn 18 tháng, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư; mạng truyền số liệu chuyên dùng, trung tâm dữ liệu, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu từng bước hoàn thiện.

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xã Đắk Sắk tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân (Ảnh: Dương Phong)

Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính càng khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt. Các nền tảng điều hành, quản lý văn bản điện tử, hội nghị trực tuyến và cơ sở dữ liệu dùng chung đã góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu. Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được hình thành, tạo nền tảng cho việc chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và phát triển các dịch vụ số.

Không chỉ khu vực công, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng chủ động ứng dụng phần mềm quản trị, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp Lâm Đồng ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động bán lẻ

Lãnh đạo tỉnh nhiều lần nhấn mạnh, chuyển đổi số phải được triển khai thực chất, gắn với cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả phát triển làm thước đo.

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục yêu cầu các cấp, ngành chuyển mạnh từ làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu, sản phẩm cụ thể; từ "báo cáo tiến độ" sang "báo cáo hiệu quả", đưa các ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đi vào thực tiễn.

Động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, lấy năng suất, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ làm nền tảng thay cho mô hình tăng trưởng theo chiều rộng.

Ứng dụng công nghệ tưới - dưỡng hiện đại từ Israel và Nhật Bản vào sản xuất nông nghiệp

Trong nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ cao, cảm biến, dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Ở lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số đang từng bước nâng cao trải nghiệm của du khách thông qua các nền tảng quảng bá, đặt dịch vụ, thanh toán trực tuyến và phân tích dữ liệu thị trường. Việc xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hiệu quả hình ảnh Lâm Đồng.

Trong khu vực doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng suất và năng lực cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa và các nền tảng quản trị số vào sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong công nghiệp chế biến, logistics và thương mại.

Tuy nhiên, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được tháo gỡ, nhất là hạ tầng số ở một số địa bàn chưa đồng bộ; dữ liệu giữa các ngành còn phân tán; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ chưa nhiều; hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa tương xứng với tiềm năng.

Chuyển đổi số và tự động hóa đang được nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng ứng dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất

Để tạo bước đột phá, Lâm Đồng xác định tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, phát triển dữ liệu dùng chung, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ.

Đồng thời, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhà khoa học nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Với yêu cầu tăng tốc triển khai Nghị quyết số 57, Lâm Đồng đang chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra giá trị cụ thể. Khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thấm sâu vào quản trị, sản xuất và dịch vụ, địa phương sẽ có thêm dư địa tăng năng suất, nâng cao sức cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".